Має спеціальне озброєння: як полює на БПЛА "ловець шахедів", який отримала Україна (відео)

Ефективність використання DroneHunter F700 складає 85%, що є значною перевагою у разі атаки безпілотників

Автономні системи Fortem DroneHunter F700, які Україна закупила для боротьби із ворожими дронами, уже знаходяться у розпорядженні наших військових. Наразі наша держава має лише шість одиниць подібної техніки, тож її будуть використовувати в основному для захисту енергетичних об'єктів. "Ловець шахідів" — необхідна у нинішній ситуації річ, однак далеко не всі розуміють, що це за "пташка" і як вона працює в руках спеціалістів.

Детальніше про це розповіли фахівці Defence Express. Слід зазначити, що подібні системи українці фактично придбали собі самі, збираючи гроші у рамках спеціального проєкту на платформі UNITED24.

Що ж таке DroneHunter F700?

Фактично "ловцем безпілотників" є квадрокоптер, який здатний сканувати повітряний простір на предмет наявності чужих безпілотних апаратів. Система обладнана двома спеціальними сітками, із допомогою яких може здійснюватися "відлов" ворожого БПЛА. Зазвичай використовуються два типа сіток NetGun та DrogueNet. Їхня різниця полягає у розмірах дронів, які вони здатні зупинити.

Варіанти полювання DroneHunter F700

NetGun, наприклад, націлені на дрони маленького та середнього розміру. Такі сітки безпосередньо зв'язані із Fortem DroneHunter F700, що дозволяє швидко доставити зловлену ціль у потрібне місце. DrogueNet охоплюють великі дрони, після чого випускають парашут, що дозволяє безпечно приземлити спійману "жертву".

Fortem DroneHunter F700 в роботі

Простір відстежується за допомогою вбудованого у "ловця" радара TrueView R2. Досить важливим моментом є те, що "мисливець на шахеди" працює в абсолютно автономному режимі, однак якщо знадобиться, то оператор безпілотника завжди може перехопити керування.

За даними розробників, ефективність роботи подібної техніки складає близько 85%, що в умовах регулярних атак БПЛА є вельми важливим показником для України. Відстежуються ворожі цілі максимум на висоті 5,5 км. Їхні здібності дозволяють ліквідувати дрони вагою до пів тонни, при цьому розвиваючи швидкість понад 100 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Україна може отримати від США сучасні безпілотники Reaper MQ-9 за символічну ціну — всього один долар. Ми детально пояснили, що може така техніка і які є нюанси щодо її передачі.

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