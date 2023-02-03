Люті достатньо: в МВС почали формувати штурмові бригади для деокупації території країни

До складу бригад увійдуть співробітники відомства, які втратили домівки чи рідних через війну путіна

Після скандалу із мережею борделів у столиці та інших великих містах у Міністерстві внутрішніх справ вирішили, очевидно, попрацювати над іміджем відомства у обивателя та заявили про початок формування штурмових бригад.

Завданням нових формувань стане звільнення територій від російських окупантів, заявив в ефірі телемарафону виконувач обов’язків голови МВС Ігор Клименко.

За його словами, рішення про створення штурмових бригад було ухвалено працівниками системи МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". При цьому багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.

"Тому було прийнято рішення, що всіх бажаючих, хто є патріотом, хто втратив будинки чи рідних через війну, об’єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, націлені на те, щоб звільнити наші території та стати на міжнародно визнані кордони.. Це наша найближча мета», — заявив Клименко.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що західні танки та інша важка зброя дуже потрібні для звільнення Південного напрямку, адже лише для однієї наступальної операції Збройним силам потрібні не менше трьох сотень одиниць такого потужного озброєння. Однак перенаправити їх туди зараз практично неможливо, адже росія впевнено утримує контроль над Бердянськом, Мелітополем та Кримом.