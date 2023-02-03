Ворог тисне в районі Соледару, плануючи нові маневри: актуальні карти боїв

Поки на Донбасі посилився збройний тиск на окремі міста, в Білорусі завершилися авіаційні навчання, що зменшує частоту ймовірних масованих ракетних ударів

Підвищена активність російських військових на сході України може бути пов'язана із розпорядженням диктатора володимира путіна. Політик прагне затвердити свою владу над українським Донбасом, а тому віддав наказ захопити ці області до початку весни. При цьому армія рф не має достатньої потужності для виконання цього завдання, хоч і посилює свою присутність — зокрема, на Бахмутському напрямку. Також серйозно страждає ділянка фронту в районі Сватово та Кремінної.

Детальніше про події на фронті йдеться у свіжому зведення аналітиків Інституту вивчення війни (США). До приємних новин одразу можна віднести завершення спільних російсько-білоруських авіаційних навчань на території РБ. Це дещо зменшить інтенсивність загроз і, відповідно, оголошення тривоги для всієї України. Втім, поки незрозуміло, чи бойова авіація буде передана на потреби фронту, чи залишиться на аеродромах Білорусі.

Тим часом найгарячіші бої здебільшого припадають на схід України. Росіяни можуть готуватися до окремих наступів на Донбасі, посилюючи власний тиск під Сватовим, Кремінною і не полишаючи в спокої Бахмутський район. Також серйозно обстрілюються південні регіони, особливо вже деокуповані території — задля посилення тиску на місцеве населення.

Карта боїв в Україні 3 лютого

Схід України

На думку багатьох фахівців, росіяни можуть готувати новий наступ під Сватовим. Про це свідчить зростання інтенсивності вогню на цьому напрямку, що загалом демонструє динаміку бойових дій в Луганській області. Тривають бої в районі Куп'янська та Кислівки. Також Генштаб не виключає, що росіяни можуть планувати повне знищення дорожньої інфраструктури, мінуючи дороги, мости і дамби на трасі Куп'янськ — Лиман Другий, проходячи неподалік Тавільжанки Харківської області. Таким чином окупанти хочуть завадити ЗСУ мати нормальне технічне забезпечення, яке б забезпечило українцям тут нормальне перебування і подальше просування вглиб фронту.

Карта боїв на сході України 3 лютого

Посилюється тиск під Кремінною, нашим захисникам вдалося відбити ворожі штурми під Площанкою, Невським, Червонопопівкою, Дібровою та Кузьминим. Така інтенсивність бойових дій в цьому районі свідчить про активізацію противника на ще одному напрямку щодо Донбасу. Про цілковитий наступ говорити ще рано, але така ймовірність існує.

Все ще "гаряче" і в районі Бахмута, де регулярно відбуваються десятки боїв. ЗСУ вдається утримувати сам Бахмут, також відбулися зіткнення під Спірним, Білогорівкою, Благодатним, Васюківкою, Красною Горою і поблизу Кліщіївки. Росіянам вдається дещо просуватися на північно-східних підступах до Бахмута, продовжуючи сіяти дезінформацію і давити "гарматним м'ясом", особливо "вагнерівцями".

Карта боїв на Донбасі 3 лютого

Окупанти також можуть спробувати атакувати у Сіверському напрямку після окремих успіхів під Соледаром. Така ситуація може бути створена для посилення тиску на Бахмут (у перспективі), адже створюється ширша зона для оборони ворога. Цілком можливо, що в цьому районі існує ймовірність розгортання двох сценаріїв: або росіяни підсилюють себе на Бахмутському напрямку, або ж відкривають новий шматок фронту, йдучи на Сіверськ.

Продовжуються також бої в районі Донецьку, Мар'їнки та Вугледару. Лінія фронту тут стає більш визначеною, бої перетворюються на позиційні, а ЗСУ мають непогані успіхи. Зокрема, і в тому, як поводиться ворог — днями одразу десятеро солдатів із 155-ї ОМСБр армії рф здалися нашим захисникам у полон.

Південь України

Карта боїв на Херсонщині 3 лютого

На тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей продовжується серйозний вогневий тиск з боку українців — регулярно знищується ворожа техніка і склади зі зброєю. Однією із регулярних точок, які "накривають", є Олешки на Херсонщині, куди росіяни постійно везуть додаткове озброєння і техніку для оборони.

Окупанти ж посилюють обстріли з артилерії, від чого страждають не лише Запоріжжя та Херсон, а й частина Дніпропетровщини і Миколаївщини. Здебільшого вогонь ведуть по мирних містах, намагаючись влучити по житлових кварталах.

Карта боїв у Запорізькій області 3 лютого

На тимчасово окупованих територіях також продовжується моральний тиск на людей із проукраїнською позицією. Зокрема, в окупованому Криму посилилися гоніння на кримських татар, що може свідчити про зростання антиросійських настроїв у регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які три можливі сценарії деокупації Криму можуть бути найбільш реальними на сьогодні. Ситуацію прокоментував полковник СБУ у відставці Михайло Притула.

Також ми писали про те, що в Міноборони переконані — росіяни можуть готувати неприємний "сюрприз" для українців до річниці повномасштабного вторгнення.