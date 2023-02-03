Свіжі втрати рф, нова відставка в Міноборони та позитив для України: новини, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на п'ятницю, 3 лютого, минула майже без повітряних тривог та обстрілів, при цьому є доволі позитивні новини для українців.

"Телеграф" зібрав коротко про головне на ранок, що могло пройти повз вас.

Важливий саміт в Києві

Сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС за участі Зеленського, глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля. Очікується, що там можуть озвучити першу оцінку виконання рекомендацій щодо вступу до ЄС.

"Бавовна" на росії

У Брянській області росії ранок почався з вибухів, — місцеві жаліються на ракетний обстріл ЗСУ.

Нова відставка в Міноборони

Керівник департаменту Міноборони з військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександр Лієв звільнений за власним бажанням після скандалу з нібито проросійською позицією та паспортом рф.

Ситуація в енергосистемі

Україна може збільшити імпорт електроенергії у 2-2,5 рази, що дасть змогу закрити до 40-50% дефіциту енергосистеми, — повідомляє "Укренерго".

Тим часом на 3 лютого в областях України діють наступні обмеження:

Київ (вдень 1080 МВт/вночі 692 МВт), діють стабілізаційні графіки;

Київщина (вдень 784 МВт/вночі 636 МВт), діють стабілізаційні графіки;

Дніпропетровщина (вдень 1328 МВт/вночі 1262 МВт), діють стабілізаційні графіки;

в Одещині продовжуються екстрені відключення світла.

Втрати росії в Україні

З 24 лютого 2022 року росія втратила в Україні вбитими й пораненими близько 200 тисяч військових, що у вісім разів більше втрат США в Афганістані, — пише авторитетна газета The New York Times.

Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ росія втратила близько 130 тисяч військових.

Втрати росії в Україні на 02.02.2023

Ще трошки файних новин

Італійсько-французьку систему ППО SAMP-T буде розгорнуто в Україні впродовж найближчих двох місяців, обіцяє міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Суд США вперше конфіскував у російського бізнесмена Костянтина Малофєєва 5,4 млн доларів, їх можуть передати на відновлення України, — повідомляє Reuters;

Негода в США

США накрив льодовий шторм, загинуло щонайменше 10 людей, понад півмільйона домогосподарств у чотирьох штатах зіткнулися з відключенням електроенергії.

Ось пара відео, що там відбувається:

Оперативно слідкувати за всіма подіями на фронті ви також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 345: окупанти намагаються посилити тиск на ЗСУ на Донбасі.