"Три сокири" проти окупантів: як британські гаубиці M777 допомагають ЗСУ знищувати ворога (відео)

Вартість однієї гаубиці сягає майже 4 мільйони доларів

Українські захисники успішно використовують різноманітну західну зброю на фронті, навчаючись її використанню в короткі строки. Однією із найпопулярніших "іграшок" наших військових є британська легка гаубиця M777, основним постачальником яких є США. Передача цієї техніки Україні розпочалася чи не найпершим — ще навесні минулого року. Сьогодні ми розповімо, наскільки ефективним є це озброєння та що воно насправді може.

"Телеграф" спирається на інформацію, отриману із відкритих джерел, а також детальну інфографіку "Укрінформ". Питання британських гаубиць досліджувалося в національному просторі вельми детально. Особливо — після появи даних, що M777 були презентовані українській армії без важливої деталі — систем GPS.

Загальна характеристика M777

Українські артилеристи вже добре знайомі із подібним видом військової техніки, поміж собою любовно називаючи її "Три сокири" (по аналогії із народною назвою одного із дешевих видів вин — авт.). Загалом же легкі причіпні гаубиці M777 Lightweight Towed Howitzer, які можна швидко переміщувати вздовж лінії фронту за допомогою буксирування, виправдовують довіру ЗСУ. В них використовуються 155-міліметрові снаряди, котрі здатні влучити у ціль на відстані до 24,7 км.

Стандартна швидкість стрільби такої гаубиці — два вистріли на хвилину, однак може застосуватися і інтенсивна практика, коли за дві хвилини здійснюється одразу 5 залпів.

Військові працюють із М777

Попри свої вельми масштабні габарити (вага — 4,2 т, довжина у похідному положенні — 9,5 м, у бойовому — до 10,7 м) М77 є однією із найбільш улюблених озброєнь військових у багатьох країнах. Справа в тому, що насправді подібна гаубиця є набагато легкою і швидшою, аніж більшість аналогів від інших виробників. На те, щоб розгорнути її до бою, команді знадобиться три хвилини; збирання ж назад триває ще менше — лише дві хвилини. Однак навіть попри такі плюси для обслуговування одиниці зброї необхідно 5-8 осіб.

Вважається, що максимальна швидкість, із якою М777 здатні буксувати, — це 88 км/год. На жаль, при ускладнені ландшафту місцевості вона знижується майже вчетверо — до 24 км/год. Утім її параметри дозволяють цю крихітку навіть десантувати, попередньо транспортуючи авіацією. Найкращим для цього варіантом зазвичай є вертоліт СН-47 або ж конвертоплан V-22 Osprey.

Детальна характеристика гаубиць М777

В якості транспорту, який може обслуговувати британські гаубиці, використовуються різноманітні п'ятитонні тягачі (MTVR, FMTV, M800 та M900), а також насправді будь-які 2,5-тонні вантажівки.

Величезним плюсом М777 є наявність цифрової системи керування вогнем, яка є аналогом подібних систем у деяких САУ, наприклад M109A6 Paladin. Завдяки цьому військовим вдається швидко обчислити всі необхідні дані, аби швидко знайти потрібну ціль.

Скільки таких гаубиць має Україна?

За окремими даними із відкритих джерел, за 2022 рік Україна могла отримати близько 152 одиниць М777. 142 гаубиці презентували Києву США, ще частина надійшла від Канади і Австралії. Втім також подібну допомогу планувала надавати безпосередньо Велика Британія, тож загальна кількість такої зброї може бути ще більшою.

Вважається, що одним із перших випадків використання М777 в Україні є формування Сіверського Донця. Крім цього, за допомогою таких гаубиць знищувався ворог під Ізюмом. Відеозаписом роботи британської зброї на фронті свого часу ділився також журналіст Юрій Бутусов.

Російські пропагандисти й зовсім стверджували, що саме ця зброя вела обстріли позицій окупантів на острові Зміїний. При цьому начебто позиції наших артилеристів знаходилися в гирлі Дунаю, що приблизно в 36 км від Зміїного. В історії зафіксовані факти, коли М777 покривала подібну відстань, однак, цілком можливо, що ці дані — чергова пропагандистська вигадка задля звинувачення ЗСУ у своїх корисних цілях.

Зазначимо, що на початку 2023 року стало відомо: гаубиці М777 планують переналаштувати на використання боєприпасів нового типу. Це, зокрема, пов'язано із нестачею певних снарядів для ЗСУ.

"Телеграф" також розповідав, що відомо про німецьку "самохідку" RCH-155, яку Берлін нещодавно погодився передати Україні.