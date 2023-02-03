Крали кошти на харчуванні військових: схему на 120 млн грн викрила СБУ

Сума збитків склала більше сотні мільйонів гривень

Представникам Служби безпеки України вдалося ліквідувати низку махінацій із розкрадання державних коштів, шляхом "заробляння" на харчуванні українських військових. Загальна сума збитку — понад 119,5 мільйонів гривень.

Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомила пресслужба відомства у своєму Telegram, зазначивши, що вкрадені у Міністерства оборони кошти було виділено на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони країни.

Вилучена під час обшуків готівка

Так, у рамках слідства було встановлено, що організаторами злочинної схеми стали посадовці одного з департаментів міністерства. Зокрема, фігуранти уклали договори із очільниками двох комерційних структур. Домовилися за постачання оптових партій харчових товарів до місць, де дислокуються військові частини. Після чого кошти були переведені на банківські рахунки фірм, які не мали нічого спільного із виробничими базами і технологічним обладнанням для надання такого роду послуг.

Тобто замість того, аби забезпечувати українських військових продуктами, усі гроші виводили в "тінь" через низку афілійованих підприємств.

"На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", — повідомили у СБУ.

Компанії наживалися на харчуванні для ЗСУ

Також зазначається, що правоохоронцям вдалося викрити і затримати командира однієї з військових частин, який викрав близько 2,4 мільйона гривень, що були виділені на харчування особового складу. Зловмисник залучив допомагати у своїй незаконній діяльності ще й чотирьох своїх підлеглих, завданням яких було внесення фіктивних відомостей у звітну документацію, аби таким чином прикривати "відкати".

Вилучена при обшуках зброя

Досудове слідство за вказаними фактами триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі правоохоронці виявили приміщення, де зберігалася прихована бухгалтерія та печатки однієї з компаній "Укрнафти", яка потрапила у гучний скандал через привласнення 40 млрд грн.