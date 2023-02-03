Німеччина дасть Україні танки двох видів: кількість машин схожа на жорсткий тролінг росії

Судячи з попередніх розрахунків, вже найближчим часом наша країна отримає понад сотню потужних броньованих машин лише від ФРН

Німеччина заявила про готовність передати Україні десятки танків Leopard 1. Крім того, готуються до "переїзду" у Київ і більше десятка броньованих машин Leopard 2. Водночас німецький уряд попереджає, що є ймовірність виникнення деяких проблем із боєприпасами до більш старої моделі.

Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомила німецька газета Süddeutsche Zeitung, зазначивши, що відповідний крок може свідчити про зміну політики Берліна щодо військової допомоги Україні у її протистоянні російській агресії.

Так, уряд ФРН схвалив рішення щодо передачі Києву 88 танків Leopard 1 від німецького виробника зброї Rheinmetall. Це старий тип бойових машин, але Берлін їх відремонтує і вже після того відправить в Україну. Попередньо, загальна сума ремонту — понад 100 мільйонів євро.

Також зазначається, що у Німеччини можуть виникнути й певні проблеми із боєприпасами для Leopard 1, адже їх більше не виробляють, а калібри їхніх снарядів (105 мм) суттєво різняться від тих, які використовують для нових Leopard 2 (120 мм).

Що стосується танків Leopard 2, то Берлін готовий надати Україні 14 найсучасніших бойових танків типу А6. Як повідомили у німецькому посольстві, крім броньованих машин, пакет військової допомоги включає в себе ще й навчання українських військових силами Бундесверу, логістику, боєприпаси та технічне обслуговування танків.

У мережі цікаво сприйняли інформацію щодо кількості танків, які ФРН погодилася надати Україні. Зокрема, нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram написав: "Німеччина схвалила продаж Україні 88 танків. Ви ж розумієте, що зараз буде?"

Коментар нардепа відсилає до відомого у колах праворадикалів неонацистського гасла "14 88", де перше число вказує на 14 слів правого ідеолога Девіда Лейна, а друге — на "Хайль Гітлер", оскільки літера "H" — восьма у латинській абетці.

Таким чином, число переданих танків можна сприйняти як знущання з російської пропаганди, яка заявляє, що росія бореться з "фашизмом" в Україні.

Варто додати, що інформація західних видань щодо кількості Leopard 1, які вже найближчим часом приїдуть в Україну, частково різниться. Зокрема журнал Der Spiegel пише, що Берлін надасть Києву 29 одиниць машин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західна "танкова коаліція", яка згодилася озброїти ЗСУ важкою технікою, скоріше за все, поповниться ще одним союзником. Своє бажання передати Україні танки нещодавно озвучив прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Додамо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Олексій Рєзніков казали, що їм потрібно від Заходу 300 танків, 600–700 БМП та 500 артилерійських гармат, щоб зробити успішний перелом 2023 року.