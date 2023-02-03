Реакція Заходу на корупційні скандали, особлива позиція Китаю та конфуз лаврова: головне з інтерв'ю Кулеби ВВС

Глава МЗС України відповів на низку важливих питань, що цікавлять багатьох

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав велике інтерв'ю виданню BBC Україна, в якому розповів про військову техніку для нашої країни, про важливість рішення Шольца, про позицію Китаю, Індії, Ірану та Туреччини щодо війни.

"Телеграф" зібрав найцікавіші тези Кулеби, які він озвучив в інтерв'ю.

Про зброю

Танкова коаліція сформована, політичні рішення ухвалені, залишилося організувати правильно навчання, логістику, передачу цієї техніки, і вже ставимо зелену пташечку "зроблено". Наступну зброю ви правильно ідентифікували — це літаки й далекосяжні ракети. Вони дійсно нам потрібні й для захисту нашого повітря і для руйнування військової інфраструктури окупаційних сил росії в глибині окупованої території України.

Я наголошую, що йдеться саме про застосування таких ракет, в глибині виключно території України.

Про літаки для України

Звичайно, ми не списуємо з рахунків й інші літаки (окрім можливості отримати F-16 – Ред.), такі як шведські Гріпени, французькі Міражі та Рафалі. Ми відкриті до спілкування з усіма партнерами.

Про Шольца та танки

Чому позиція Німеччини й канцлера Шольца була важливою щодо танків Леопард — це масовий танк, але це німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим. У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим, тому що це американська технологія.

Про реакцію Заходу на корупційні скандали в Україні

Партнери надзвичайно високо оцінили рішучість, з якою і президент, і уряд відреагували на ці інциденти.

Це був не лише сигнал всередині країни, що нікому ніяких поблажок не буде, але і назовні. Від цих скандалів не застрахована жодна країна в світі, навіть ті, які допомагають нам боротися з корупцією. Питання в тому, як реагуєш. І от реакція української влади відповідає найкращим світовим стандартам. Вона була чіткою, рішучою і безапеляційною.

Чи впливає Андрій Єрмак на кандидатури послів?

В нас є дипломатична команда: Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, Ігор Брусило (голова та заступники керівника ОП — Ред.), де всі мають право висловити свою пропозицію.

Але я маю право з нею погодитися або не погодитися. Демонізація Андрія Єрмака в цьому контексті є, по-перше, некоректною, а по-друге, абсолютно зайвою. Фокусуватися на одній людині можуть лише ті, хто не розуміє, як працює система.

Про подальшу долю українського посла-сексологині в Болгарії

Якщо через призму ваших попередніх запитань, то не від Андрія Єрмака я вперше дізнався про цього кандидата, з нею була проведена співбесіда. Але ще раз наголошую, що все це не має значення, а має значення тільки результат.

Не буде результату, людина буде звільнена. Якщо результату не буде, ніхто не зупинить мене від підписання подання про її звільнення. Або будь-якого іншого посла.

Про конфуз з лавровим в Африці

Наскільки мені відомо, у цьому турне (Африкою – Ред.) в Лаврова сталося дві прикрі несподіванки — у дві країни він не потрапив. На моїй пам'яті це вперше. Які країни? Хай вони самі називають (за даними зі ЗМІ відомо, що під час турне планувався візит Лаврова в Ботсвану, але з якихось причин він не відбувся. Водночас відомо, що Гана та Мавританія публічно висловлюють невдоволення присутністю "Вагнер" в регіоні. Мавританію Лавров все ж відвідає у лютому, але за даними Jeune Afrique не факт, що президент країни його прийме. — Ред.).

Я знаю чому він не потрапив. Але це в принципі сигнал. Ще вчора здавалося, що росія беззастережно домінує в Африці, всюди відкриваються двері й всі з обіймами їх приймають. А тут раптом починаються проблеми.

Про позицію Китаю

Китай займає у цій війні особливу позицію і бачить цю війну з точки зору своїх стратегічних інтересів. А з іншого боку — з точки зору себе як однієї з ключових держав світу, постійного члена РБ ООН. Якщо скласти таку табличку, де будуть плюси з точки зору наших інтересів, і мінуси, то в результаті кількість цих плюсів і мінусів буде приблизно однаковою. Ми звісно працюємо над тим, щоб позиція Китаю дрейфувала в бік більш проукраїнський.

…Між іншим, Сі Цзіньпін став першим лідером у світі, який офіційним листом, це така особлива дипломатична практика, привітав президента з днем народження.

Про позицію Індії

Непрості дискусії з Індією на різних рівнях. Є два основних канали комунікації. Президент говорив з прем'єром Моді, але робочі канали комунікації — це мій по лінії МЗС, а Андрій Єрмак спілкується з радником з питань нацбезпеки прем'єр-міністра Індії. Непрості розмови — загалом дружні й позитивні, але тема нафти є найбільшим подразником в наших відносинах.

Що стосується зброї, то Індія має дуже багато того, що потрібно Україні, але при цьому займає стриману позицію. Що стосується співробітництва з росією, то нафту вони купують, навчання проводять, але окремі дуже серйозні стратегічні проєкти у сфері закупівлі російських озброєнь і спільного виробництва російських озброєнь згортаються.

Про Іран

Я не знаю, хто бив по об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Ми Ірану нічого злого історично не зробили. Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе росії. Вони перетнули межу.

Це наш сигнал Ірану — яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти.

…Я вніс таку пропозицію (про розрив дипломатичних відносин – ред.) на розгляд президента. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану.

Про позицію Туреччини

Якщо говорити про Туреччину, то ситуація дуже складна, але якщо говорити про неї дуже просто: Туреччина — це друг України. У військовій і політичній сфері Туреччина однозначно на боці України. В питаннях торгівлі та будь-чого, де можна заробити гроші на міждержавному рівні, Туреччина балансує в бік росії… Гра ведеться Анкарою, ця гра складна, багаторівнева, гра, в якій вибори президента Туреччини є важливим чинником. Але критичної загрози інтересам України з боку Туреччини я не бачу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку головних тез з інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Він розповів про подальші плани росії у війні, про можливість застосування ядерної зброї та про прогнози повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.