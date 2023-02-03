Окупантів готові "пустити на фарш": джерело в російському генштабі розповіло про плани рф

Російські генерали не зважають на втрати і ігнорують ризики небезпечних маневрів, відправляючи солдатів на вірну смерть сотнями

Військове керівництво росії готує новий наступ в Україні. Терміни та напрямок не уточнювалося, але відомо, що путін готовий "пустити на фарш" не один десяток своїх солдатів.

Про це пише "Медуза", посилаючись на джерело "Нової газети Європи" в російському генштабі. Російські генерали готові продовжувати виконувати забаганки вищого керівництва країни.

Окупанти, ймовірно, намагатимуться відсунути фронт від захоплених територій Донецької області, а також подалі від Криму. Можуть вони спробувати прорвати оборону ЗСУ у Запорізькій області чи піти у наступ з Білорусі у бік Волині. Але накопичити велику кількість живої сили та техніки і при цьому залишитися непоміченими розвідкою, росіянам не вдасться. Незважаючи на високі ризики та небезпеку маневрів, російські генерали готові "пустити на фарш" десятки тисяч військових, аби догодити вищому керівництву росії.

"Українці отримують абсолютно точні дані про всі наші пересування від західних розвідок. Накопити на певній ділянці достатню кількість сил, не підставивши їх під удари HIMARS і далекобійної артилерії, неможливо", — сказав співрозмовник.

Також, за його словами, росіяни зазнають складності із захопленням та утриманням нових територій. Лінія фронту розтягнеться, що ускладнить підвіз продовольства та боєприпасів.

"У результаті атак нам дістається замість населених пунктів місячний ландшафт із залишками населення, що нас ненавидить. На захоплених територіях діють диверсійно-розвідувальні групи ворога. Вони б’ють у спину, наводять артилерію, мінують дороги, захоплюють "мов". У такій обстановці втримати фронт можна лише ціною величезних втрат", — заявив російський військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олексій Данилов спрогнозував тяжкі бої. Масштабна ескалація можлива вже протягом найближчих двох-трьох тижнів — жодного сценарію не виключається.