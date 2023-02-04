Ворог збільшив темп наступу в районі Кремінної: свіжі карти боїв в Україні

Ворог безуспішно намагається прорвати українську оборону одразу на кількох напрямках

Російським окупантам не вдається прорвати оборону на Бахмутському напрямку і вони намагаються вдарити в іншому. Наступ у Донецькій області при цьому не зупиняється.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, на Луганщині ворог не лише не припинив наступальні дії на лінії Сватове — Кремінна, а й посилив темп дій у Кремінної. Атаки окупантів відбиті в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна та Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Продовжують спроби натиснути на півдні України.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська проводять наземні атаки на північний захід від Сватового і продовжують наступ на лінії Сватове — Кремінна. Напруга на цій ділянці наростає, джерела ворога заявляють про успіх наступу на цій ділянці. На захід від Кремінної активізувалися темпи російських атак, ворог посилив бойову активність на лиманському напрямі, збільшилася кількість обстрілів. Бої точаться навколо Білогорівки, де росіяни могли атакувати українські позиції замаскувавши підлогу українських військових. Якщо відео з цього моменту є правдивим, то це чергове порушення Женевської конвенції про воєнні злочини, зазначають аналітики.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У районі Бахмута продовжуються наземні атаки, також штурми йдуть на самому місті. Ворог міг просунутися у східну частину Бахмута, є кадри, що підтверджують, з геолокацією. Просування росіян на північ від Бахмута може бути спрямоване на атаку на Сіверськ, а на південний захід — щоб перерізати трасу з Костянтинівки.

У західній частині Донецької області трохи знизився темп атак. Замість того, щоб штурмувати Вугледар у чоло, ворог намагається його оточити.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Просування у окупантів немає. Є відомості, що до кінця березня в росії хочуть захопити Запоріжжя та попередні атаки ворога можуть бути пов’язані з цим. Українські військові готуються до нападів росіян у цьому напрямі.

Лінія фронту у Запорізькій області

У районі островів на південь від Кінбурнського півострова були проведені рейди українських військових. Підтвердження цьому немає, лише слова російського джерела нібито українські сили збільшили кількість рейдів через Дніпро. Ворог продовжує обстріл.

Лінія фронту у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні посилення активності боїв в Україні нашій країні допомагають зброєю. Так, США оголосили про новий пакет допомоги, куди включають ракети з далекобійністю вдвічі більше від наявної.