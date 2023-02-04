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Мобілізацію в Україні знову продовжать: нардеп розповів, на який термін

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Воєнний стан та загальну мобілізацію запровадили через російське вторгнення Новина оновлена 04 лютого 2023, 09:45
Воєнний стан та загальну мобілізацію запровадили через російське вторгнення. Фото Колаж "Телеграфу"

Спочатку документи про продовження вносить президент, потім вони затверджуються парламентом.

Мобілізація та воєнний стан в Україні востаннє продовжували 16 листопада до 19 лютого. Найближчим часом термін дії знову збільшать.

Про це розповів нардеп Ярослав Желєзняк. Згідно з попередніми даними, термін продовжать на ті ж 90 днів. Найближчим часом очікується внесення двох законів щодо затвердження указу президента.

Затвердити їх має Верховна Рада наступного тижня. Зазначається, що голосування парламентаріїв за воєнний стан та мобілізацію пройде вшосте.

У процесі мобілізації за цей час сталося кілька змін. "Телеграф" стежив за процесом. Серед найважливіших останніх змін — новий зовнішній вигляд повісток. Вручити повістку військовозобов’язаному, переважно чоловікам від 18 до 60 можуть у різних місцях — як удома, так і на вулиці. Покладено обов’язок із вручення повісток не лише на співробітників центрів комплектування, а й на працівників місцевого самоврядування, керівників підприємств та навчальних закладів та навіть власників нерухомості. Останні можуть вручати повістку особам, що проживають.

Теги:
#Верховна Рада #Мобілізація #Воєнний стан