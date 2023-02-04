У Бахмуті загинув американський волонтер: він допомагав постраждалим від воєн у всьому світі (фото)

Піт Рід став шостим американцем, який загинув в Україні

Волонтер із США Піт Рід загинув у Бахмуті під час допомоги українським громадянам. Раніше він був військовим, але потім почав допомагати людям, які страждають від воєнних дій та катастроф.

Про його загибель розповіли у заснованій Рідом гуманітарній організації Global Response Medicine. В Україні він працював у рамках місії Global Outreach Doctors.

Піту Ріду було 33 роки. Раніше він служив у морській піхоті США. Хлопець вступив на службу трохи пізніше за своє 18-річчя і був нагородженим військовим. Після служби почав займатись гуманітарною допомогою. Свій шлях розпочав у 2012 році допомагаючи постраждалим від урагану у Нью-Джерсі. Це його рідний штат.

З 2015 року Рід очолював медичні бригади та створив центр допомоги під час битви за Мосул в Іраку. Його команда у медпунктах вилікувала понад 10 тисяч людей. Саме в Іраку він познайомився зі своєю дружиною Алекс Поттер. Пара одружилася минулого року.

Піт Рід із дружиною Алекс Поттер

За період з 2016 по 2022 рік Рід брав участь в операціях в Іраку, Ємені, Сирії та Польщі. Закінчив школу парамедиків. В Україну він виїхав на початку січня. Його дружина розповіла, що інша група евакуації в Бахмуті зазнала нападу і Рід надавав їм допомогу в момент загибелі. "Він ніколи не думав, що щось неможливо — ні з нами, ні з його власним життям", — згадує Алекс.

Піт Рід у своєму автомобілі в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Бахмуті загинув син колишнього українського нардепа. Він повернувся з Канади, щоб стати на захист своєї батьківщини.