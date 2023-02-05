Війна — день 347: окупанти націлилися на Луганщину, але продовжують тиснути на Бахмут

Оперативно про головне 5 лютого

Повномасштабна війна росії проти України триває 347 днів. Окупантам не вдається продавити оборону Бахмута, а тому вони намагаються посилити тиск на напрямі Сватова та Кремінної. Водночас у ЗСУ зазначають, що окупанти почали активно пропонувати своїм поплічникам у Луганській області виїхати на територію росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 ЗСУ потрібні сотні тисяч безпілотників — Рєзніков на зустрічі з розробниками та виробниками БПЛА.

00:00 Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що деяких соратників президента Віктора Януковича позбавили громадянства.

З даними за 2 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 344: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі та обстрілюють міста.

Про те, що відбувалося 3 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 345: окупанти намагаються посилити тиск на ЗСУ на Донбасі.

Інформація за 4 лютого доступна у зведенні: Війна — день 346: росіяни концентрують сили біля Бахмута та готуються до нового наступу.