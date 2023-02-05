Їхнє існування заперечуватимуть: що відомо про секретний батальйон українців "Братство"

Офіційно Київ не підтверджує наявність подібного формування, тим більше, що Заходу не подобається така форма спротиву

Допоки на основних напрямках фронту в Україні тривають серйозні бої, продовжується робота й по інших напрямках. Це, зокрема, спостереження та розвідка, а також партизанський рух і різноманітні диверсії в тилу ворога. Експертами в останньому є представники секретного батальйону "Братство", існування якого підтвердити будь-яке із наявних військових формувань в Україні відмовиться.

Тим не менш, із трьома його представниками вдалося поспілкуватися журналістам The Guardian. Бійці розповіли про кілька успішних операцій, спрямованих проти росіян, і пояснили, у чому саме полягає їхня робота (та її складність).

Видання майже не ділиться особистою інформацією військових — озвучує лише імена. 39-річний Олексій та двоє його підлеглих — 21-річний Владислав і 23-річний Тарас — говорять, що розуміють важливість зберігати відносну таємничість щодо їхнього існування. Власне, "Братство" можна назвати добровольцями-спецназівцями, яким доводиться виконувати окремі завдання в глибокому тилу окупантів — на території російської федерації.

Представники "Братства" під час інтерв'ю в одному із парків Києва

"Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території росії", — пише The Guardian.

Вважається, що "Братство" має особливий статус і фактичну незалежність від основного складу ЗСУ, однак вони працюють на одну й ту ж мету — перемогу України. Набирають до батальйону переважно цивільних осіб або ж відбирають "найбільш спритних" зі складу інших добровольчих формувань.

Серед завдань, про які вони розповідають, є і закладення вибухівки поблизу певних стратегічних об'єктів рф, і знищення вертольоту російського військового командування, і "полювання" на окремих російських офіцерів, які могли б представити цікавість для української армії. Проведення подібних операцій, переконують представники "Братства", вельми деморалізує ворога — бо ж кому сподобається наявність диверсантів на твоїй території?

Звісно, секретність подібного батальйону впливає на життя самих бійців. Є проблеми і з трагічними випадками — коли вони втрачають побратимів, і з можливістю поділитися враженнями про щось із рідними. Ніхто із близьких людей хлопців не знає, про їхню справжню службу, лише змирилися із тим, що вони на війні. Все це робиться для вищої мети, аби ніщо не могло порушити секретність і завадити виконати поставлене завдання.

"[На Заході] можуть чекати від нас, що ми підірвемо кремль, але поки що це не так, — говорить Тарас. — Я вважаю, що потрібно починати з маленьких завдань, а потім переходити до більш складних. У одного мого друга є приказка: "Щоб знищити ворожу військову базу, потрібно спочатку підірвати собачу будку".

Слід зазначити, що набирає обертів у росії і партизанський рух. Дехто із громадян сусідньої країни все ж справді виступає проти злочинного режиму путіна, тож здійснює підриви важливих об'єктів інфраструктури. Про певні досягнення російських партизанів розповідали в ГУР.

Також "Телеграф" інформував про те, що проти росіян також ведуться й інформаційні кампанії. Зокрема, хакери регулярно ламають коди російських телетрансляцій, запускаючи відеоролики із Зеленським.