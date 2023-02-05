Погода зриває новий масований удар росії: у ЗСУ назвали важливу ознаку

Наразі на чергуванні можна помітити лише розвідників та кораблі забезпечення

Попри прогнози ЗСУ щодо ймовірної підготовки нового масованого удару по Україні, росіянам довелося змінити свої плани. Зокрема, на це вплинув серйозний шторм, який наразі бушує у Чорному та Азовському морях. Його сила сягає п'яти-шести балів, що є вельми серйозним для наших широт. За словами очільниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, через це росіянам довелося завести майже всі свої військові кораблі до портів базування.

Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону 5 лютого. За словами Гуменюк, наразі в акваторії Чорного моря знаходиться усього п'ять одиниць російського флоту. Серед них — лише кораблі розвідки і додаткового забезпечення.

В Азовському ж морі загалом немає жодного корабля, в тому числі і ракетоносіїв.

"П'ять-шість балів для Чорного моря — дуже потужний шторм. Їм довелося позаводити ракетоносії до бази. Погода суттєво втрутилась у плани ворога", — зазначила Наталія Гуменюк.

При цьому, наголошує вона, росіяни не припиняють розвідки, в тому числі і завдяки авіації. На це вказують регулярні вильоти російських літаків з території Білорусі, через що в Україні постійно оголошуються масштабні повітряні тривоги. На думку військової, таким чином росіяни намагаються вивідати місця розташування осередків нашої протиповітряної оборони.

Слід зазначити, що згідно з прогнозами синоптиків, до України нарешті починає "заходити" справжня температурна зима. Саме на лютий прогнозуються найбільші морози та, імовірно, снігопади.

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