Передача зброї від Заходу: генерал назвав два неприємні моменти

Постачання останніх моделей західних танків може бути своєрідною презентацією її в бойових умовах

Партнери України не хочуть прогаяти можливості заробити на нашій війні, а також випробувати свою новітню техніку, зокрема передані танки, в бойових умовах. Таку думку озвучив у коментарі "Телеграфу" генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Романенко зазначив, що все більше на наших партнерів впливають на підприємства їхнього військово-промислового комплексу (ВПК). Тим самим він вважає, що "вони (Партнери — Ред) не хочуть упустити можливість заробити на нашій війні. І тут знімаються певні перепони".

"Як приклад — поведінка німців з танками Leopard. Спершу довго не хотіли давати їх взагалі. Потім погодилися надати Leopard 2, дали "добро" на це іншим країнам, які мають дані танки. Тим часом, на складах у тій же Німеччині, в тому числі, приватних, стоять десятками бронетехніка — і Gepard (зенітна самохідна установка), і Leopard 1 різних модифікацій, і їх, як з’ясувалося, нам теж готові передати, але якщо раніше такі танки купувалися приблизно по 40 тис. доларів за штуку, то зараз на цьому хочуть заробити в рази більше. При цьому танки мало викупити, треба ще відновити їхню боєготовність. Тим самим завантажуються німецькі ремонтні підприємства", — кажи Романенко.

При цьому генерал наголошує, що танки Україні потрібні були ще "вчора", а надійдуть у результаті лише навесні. Романенко також звертає увагу, що американські танки Abrams нам хочуть поставити останню модифікацію, а німецькі Leopard 2 – також є досить новим зразком озброєння.

Це, на думку генерала, своєрідне випробування цієї техніки та презентація її у бойових умовах. Ось тільки готують таку техніку, наголосив він, до передачі дуже довго.

Більше про особливості нових ракет та ризики, які стоять перед Україною через зволікання у постачанні допомоги з боку партнерів читайте у повному інтерв’ю Ігоря Романенка "Телеграфу" під назвою "Нова зброя для України, зволікання Заходу та поспіх росіян – військовий аналіз від генерала"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США оголосили про новий великий пакет військової допомоги Україні.

Також ми повідомляли, що в Ізраїлі більше не виключають постачання Україні систем ПРО "Залізний купол".