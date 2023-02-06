Ворог все активніший на Луганщині: свіжі карти боїв в Україні

Ворог активізувався на всіх напрямках на сході України

Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та атакувати на лінії фронту. Ворог продовжує наступати на Донеччині та Луганщині.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, російські сили, швидше за все, не зможуть змусити Україну піти з Бахмута. При цьому в росії вже з’явилися чутки про виведення військ України з міста. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Атаки ворога вдалося відбити в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. На півдні росіяни будують укріплення. Один із таких помітили на Арабатській стрілці.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжують наступ у районі Кремінної. Частина джерел з росії заявляє про відновлення наступу на північний захід від Сватового. Обидва напрями відзначені Генштабом ЗСУ як ті, де йде наступ ворога.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині ситуація залишається напруженою на всіх напрямках. Ворог продовжує атакувати Бахмут. Росіяни продовжують кидати сили, щоби оточити Бахмут, підтягують резерви. Проте український Генштаб повідомляє, що у лавах регулярної армії окупантів та ПВК немає взаємодії та координації. Окупанти заявляють, що українські сили перекидають додаткові резерви до Вугледара.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста півдня та південного сходу України. На окупованій території на Арабатській стрілці збудували укріплену базу.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни можуть перейти у великий наступ на Луганщині, де останнім часом активізувалися бої. Подібний наступ може розпочатися найближчим часом, називається термін 10 днів.