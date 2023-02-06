Зеленський пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан: вже відома реакція нардепів

Поки що дія воєнного стану та мобілізації триває до 19 лютого

У Верховній Раді порушили питання щодо продовження терміну воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Більшість депутатів підтримала ініціативу продовження.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Так, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти щодо затвердження указів про продовження терміну воєнного стану та мобілізації у нашій країні. Сьогодні, 6 лютого, Комітет ВРУ з питань національної безпеки схвалив їх. "За" проголосували 19 та 20 нардепів (одноголосно).

За словами Железняка, це не фінальна стадія, оскільки ще відбуватиметься голосування у парламенті. Це станеться найближчим часом.

Він також наголосив, що з початку повномасштабної війни в Україні це вже шосте голосування за воєнний стан. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада (до 19 лютого).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова української розвідки Кирило Буданов робив прогноз щодо війни у нашій країні й висловив свої припущення щодо того, коли вона може закінчитися.