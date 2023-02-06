Наступ окупантів чи сюрприз від ЗСУ: чого українці чекають на фронті (опитування)

Поки українці очікують активізації ворога — ЗСУ можуть піднести окупантам неприємний сюрприз

Понад 80 відсотків українців тією чи іншою мірою очікують нового наступу російських окупантів у найближчі тижні, водночас більш, як половина українців очікує від ЗСУ на фронті того ж самого.

Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.

На запитання "Чи очікуєте ви посилення атак з боку росії найближчими тижнями?" однозначно так відповіли 27,8% опитаних.

наступні відповіді розподілилися таким чином:

швидше так — 54,1%;

швидше ні — 5,7%;

точно ні — 1,7%

вагалися з відповіддю — 10,7%.

Водночас на запитання: "Чи очікуєте ви контрнаступу з боку Української Армії найближчими тижнями?" однозначно так відповів кожен третій опитаний.

Далі відповіді розподілися таким чином: швидше так — 25,1%; швидше ні — 22,1%; точно ні — 3,0% і не змогли дати відповідь 16,4 відсотка опитаних.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 4 лютого 2023 р.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" оприлюднив дані опитування: чому Захід зволікав з передачею танків Україні і пояснив, що тому виною — європейська бюрократія чи російська агентура.