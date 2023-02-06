"Воїн чарки та тарілки": поранений у зад рогозін знову поїхав воювати на Донбас — сміються всі

Поява рогозину на фронті вже встигла наробити шуму в мережі

Російські медики, мабуть, витягли вже всі уламки з п’ятої точки екс-глави "Роскосмосу" дмитра рогозіна, які він отримав під час святкування свого дня народження в донецькому ресторані, і тепер він знову поїхав "геройствувати" на Донбас. За словами пропагандистів, головний космонавт росії нібито вже воює на фронті.

Так, за даними росЗМІ, рогозін тепер командує групою військових радників "Царські вовки" і 6 лютого разом із артилеристами окупантів нібито вів вогонь за позиціями українських захисників у районі Авдіївки. Пропаганда навіть зняла відео з рогизіним, який із грізним виглядом позує поряд із РСЗВ.

Поява рогозіна на фронті вже встигла наробити шуму в мережі. Втім, українців "грізний воїн" не зміг налякати, а навіть навпаки, вкотре розсмішив.

До речі, не раді рогозіну на війні навіть z-патріоти. Там дивуються, чим він може бути корисним на фронті і вигадують йому кумедні позивні на кшталт "батут".

Нагадаємо, що дмитра рогозіна було поранено під час обстрілу в його день народження, який він відзначав у донецькому ресторані "Шеш-Беш". Чиновник він отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Іншим присутнім на заході пощастило менше – двоє людей загинули.

Рогозін був госпіталізований і з нього дістали уламки, як стверджується, від снаряда з французької гаубиці Caesar. Вилучений уламок рогозин вирішив передати Макрону.

Раніше ми писали про те, що українські прикордонники потролили пораненого в зад рогозіна.

Також ми повідомляли про те, що скандальний російський чиновник поїхав "воювати проти НАТО" у західному екіпіруванні.