Зміна порядку виплат військовим в Україні: хто отримуватиме менше

З 1 лютого розмір щомісячної грошової винагороди військовослужбовців буде збільшено

В Україні змінили порядок додаткової винагороди для військовослужбовців ЗСУ та поліцейських. З 1 лютого виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.

Заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль у коментарі "Армія Inform" детально пояснив зміни.

Виплати військовим на "передовий"

За його словами, з 1 лютого виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться. Проте вже з цього дня розмір щомісячної грошової винагороди військовослужбовців буде збільшено в середньому на 50%.

"Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень — це мінімальне грошове забезпечення було торік — то з 1 лютого цього року військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень. На "передній" лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць", — каже Рогаль.

Хто отримуватиме 100 тисяч гривень щомісяця

Окрім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також отримуватимуть за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ та артилерії;

льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики;

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, що виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Хто отримуватиме 30 тисяч гривень

"Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконують завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, зарахованих до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. 30 тисяч гривень виплачуватимуть лише за період виконання цих спеціальних бойових завдань", — розповів Рогаль.

Кому буде знижено грошове забезпечення

Рогаль зазначив, що грошова винагорода не виплачуватиметься військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони чи резерву Головнокомандувача та перебувають за межами районів ведення бойових дій. Це може бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у грудні 2022 року українським військовим підняли грошове забезпечення.

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