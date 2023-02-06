В Україні формують "Гвардію наступу": у МВС назвали основні завдання підрозділу

Поки ЗСУ стримують росіян на кордонах, підрозділи добровольців звільнятимуть захоплені території

В Україні формують штурмові бригади добровольців "Гвардія наступу", щоб звільняти захоплені росією території. Зараз набирають не лише снайперів чи артилеристів, а й медиків.

Подробицями поділився в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, добровольців забезпечать усім необхідним за рахунок держави, міжнародних партнерів та волонтерів.

Ігор Клименко пояснив, що доки ЗСУ стримують наступ росіян на кількох рубежах, необхідно звільняти захоплені території. Для цього і створюються "Гвардії наступу" — штурмові бригади та бригади наступу. До їхніх лав набирають снайперів, мінометників, артилеристів та медиків. Добровольців обіцяють забезпечити всім необхідним.

"Якщо буде допомога волонтерів чи міжнародна допомога, ми, звісно, від неї не відмовимося, але держава також бере безпосередню участь у забезпеченні цих підрозділів", — сказав Ігор Клименко.

Набір до "Гвардії наступу" триватиме 60 днів, а з кожним кандидатом буде проведено індивідуальну співбесіду. Перевірятимуть стан здоров’я, фізичний розвиток та ментальні здібності, а також будуть проведені спеціальні перевірки. Також є один важливий нюанс, який відрізняє "Гвардію наступу" від ПВК "Вагнера" — раніше засуджені люди не зможуть вступити до лав добровольців.

"Можу сказати за МВС. Ні, ми цих людей не залучаємо", — наголосив в.о. міністра внутрішніх справ України.

На сьогоднішній день вже 8 тисяч людей подали заявки на вступ до "Гвардії наступу". Основу наступальних підрозділів складатимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі. Для них збережуться пільги, а навчання перед виконанням бойових завдань триватиме кілька місяців і складатиметься з двох етапів: індивідуальний та груповий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військовий експерт оцінив ймовірність захоплення Дніпра росіянами. Наступ окупантів навряд чи вийде за межі Донбасу.