Допомога ЗСУ: волонтери передали бійцям на фронт антидронну систему
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Передана Благодійним фондом Вадима Столара спецтехніка допоможе виявляти дрони ворога та ефективно їх знищувати
Благодійний фонд Вадима Столара в межах проєкту "++ для ЗСУ" передав представникам військової частини 4638 систему виявлення дронів – Детектор Rantelon DTS-2458. Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE
"До нас звернулися військові з проханням придбати дуже класну спеціальну техніку, яка допоможе виявляти дрони ворога та ефективно їх знищувати. Наш Фонд миттєво відреагував на це прохання, і ми придбали й передали для військовослужбовців В/Ч 4638 цю протидронну систему, яку між собою називаємо "антидрон", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.
Своєю чергою військовий, який приймав техніку, підкреслив, що такий детектор дозволить захисникам вчасно виявляти не тільки ворожі БПЛА, а і їхніх операторів.
"Це допоможе зберегти життя наших побратимів, які наразі під постійною загрозою від ударних дронів, а їх противник продовжує запускати дуже великим потоком", – підкреслив він.
Наостанок Наталія Приходько запевнила, що команда Фонду допомагала й допомагатиме як військовим, так і цивільним українцям заради прискорення перемоги.
"Ми дуже вдячні Фонду Вадима Столара за цей детектор, який дозволить зовсім по-іншому розгорнути нашу роботу на передньому краї оборони України", – резюмував представник військової частини, що отримала антидрон.
Нагадаємо, що Благодійний фонд Вадима Столара від початку масштабного вторгнення допомагає як цивільним у тилу, так і військовим на фронті. Захисники отримують від волонтерів різноманітну амуніцію, засоби захисту, дрони, тепловізори, автомобільну техніку – зокрема броньовану та обладнану під медичні потреби.
Фондом було передано матеріально-технічні засоби та спорядження:
- засоби зв‘язку, спостереження, квадрокоптери та інша спецтехніка – 262 одиниці;
- військовий одяг та додаткове екіпірування – 30910 одиниць;
- броньовані транспортні засоби – 21 одиниця.