Допомога ЗСУ: волонтери передали бійцям на фронт антидронну систему

Передана Благодійним фондом Вадима Столара спецтехніка допоможе виявляти дрони ворога та ефективно їх знищувати

Благодійний фонд Вадима Столара в межах проєкту "++ для ЗСУ" передав представникам військової частини 4638 систему виявлення дронів – Детектор Rantelon DTS-2458. Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE

"До нас звернулися військові з проханням придбати дуже класну спеціальну техніку, яка допоможе виявляти дрони ворога та ефективно їх знищувати. Наш Фонд миттєво відреагував на це прохання, і ми придбали й передали для військовослужбовців В/Ч 4638 цю протидронну систему, яку між собою називаємо "антидрон", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Благодійний фонд Вадима Столара передав військовим систему виявлення дронів

Своєю чергою військовий, який приймав техніку, підкреслив, що такий детектор дозволить захисникам вчасно виявляти не тільки ворожі БПЛА, а і їхніх операторів.

"Це допоможе зберегти життя наших побратимів, які наразі під постійною загрозою від ударних дронів, а їх противник продовжує запускати дуже великим потоком", – підкреслив він.

Благодійний фонд Вадима Столара передав військовим систему виявлення дронів

Наостанок Наталія Приходько запевнила, що команда Фонду допомагала й допомагатиме як військовим, так і цивільним українцям заради прискорення перемоги.

"Ми дуже вдячні Фонду Вадима Столара за цей детектор, який дозволить зовсім по-іншому розгорнути нашу роботу на передньому краї оборони України", – резюмував представник військової частини, що отримала антидрон.

Благодійний фонд Вадима Столара передав військовим систему виявлення дронів

Нагадаємо, що Благодійний фонд Вадима Столара від початку масштабного вторгнення допомагає як цивільним у тилу, так і військовим на фронті. Захисники отримують від волонтерів різноманітну амуніцію, засоби захисту, дрони, тепловізори, автомобільну техніку – зокрема броньовану та обладнану під медичні потреби.

Благодійний фонд Вадима Столара передав військовим систему виявлення дронів

Фондом було передано матеріально-технічні засоби та спорядження: