Війна — день 349: росіяни тиснуть і намагаються оточити Бахмут

Оперативно про головне 7 лютого

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває 349 днів. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Також не припиняються атаки росіян на низці напрямків. Особливо важка ситуація склалася в районі Бахмута, де ворожі війська намагаються оточити місто, що обороняється українцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс. Саміт ЄС пройде 9-10 лютого у Брюсселі.

Про те, що відбувалося 4 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 346: росіяни концентрують сили біля Бахмута і готуються до нового наступу.

Інформація за 5 лютого доступна у зведенні: Війна — день 347: окупанти націлилися на Луганщину, але продовжують тиснути на Бахмут.

З даними за 6 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 348: росія готується розпочати новий наступ та обстрілює мирні міста.