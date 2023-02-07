Рус

Війна — день 349: росіяни тиснуть і намагаються оточити Бахмут

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну тривають 349 днів
Бої за Україну тривають 349 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 7 лютого

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває 349 днів. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Також не припиняються атаки росіян на низці напрямків. Особливо важка ситуація склалася в районі Бахмута, де ворожі війська намагаються оточити місто, що обороняється українцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, повідомив речник Мішеля Баренд Лейтс. Саміт ЄС пройде 9-10 лютого у Брюсселі.

Про те, що відбувалося 4 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 346: росіяни концентрують сили біля Бахмута і готуються до нового наступу.

Інформація за 5 лютого доступна у зведенні: Війна — день 347: окупанти націлилися на Луганщину, але продовжують тиснути на Бахмут.

З даними за 6 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 348: росія готується розпочати новий наступ та обстрілює мирні міста.

Теги:
#Україна #Росія #Війна