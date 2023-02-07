Окупанти посилюють тиск на сході та заявляють про просування: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти активно атакують у Луганській та Донецькій області

Українське командування очікує, що окупанти можуть розпочати наступ у середині або наприкінці лютого. Ворог, ймовірно, атакуватиме не на півдні, а на сході України. Там тривають запеклі бої.

Як повідомили у звіті Інституту вивчення війни, ворог міг досягти тактичних успіхів у районі Куп’янська останнім часом. Тим часом у росії поширюють і хибну заяву про захоплення Білогорівки. У цьому населеному пункті українські війська зберігають позиції.

Ворог продовжує атакувати на Донеччині. На півдні українські сили продовжують спроби форсувати Дніпро. У Генштабі повідомляють про перегрупування ворога на деяких напрямках. Наступ триває на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Атаки росіян відбито в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти могли досягти тактичного успіху за останні дні на північний схід від Куп’янська. Ворог міг проникнути у Дворічне — про це прозвітували у російському міноборони і є кадри ударів української артилерії з геолокацією, які підтверджують знаходження росіян на західних околицях. Росіяни одночасно з цим заявляють про просування на захід від своїх позицій на лінії Сватова — Кремінна. Українські війська зберігають позиції у Білогорівці. Аналітики стверджують, що росіянам не вдалося захопити населений пункт, попри їхню заяву, — це підтверджують кадри з геолокацією. Заяви росіян про просування на Луганщині можуть бути інформаційними операціями з деморалізації напередодні великого наступу.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У Донецькій області бої продовжуються на всіх напрямках. Ворог під Бахмутом продовжує спроби перекрити дорогу з Костянтинівки та на Слов’янськ. У районі Авдіївки продовжуються атаки росіян, окупанти могли просунутися у західній Мар’їнці. У районі Вугледару окупанти побоюються українського контрнаступу.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські сили продовжують розвідку по воді та повітрі. Українські війська знищують росіян та їх ДРГ, зокрема на Кінбурнській косі. Російські війська продовжували обстріл Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Українські війська продовжують операції у дельті Дніпра.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні масштабного наступу росія запускає не лише інформаційну кампанію про нібито просування своїх військових. Вони також розповідають про уявне зростання втрат ЗСУ.