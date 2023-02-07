Виробництво в США та постачання з Кавказу: що відомо про постачання України снарядами (фото, відео)

Для стримування ворога потрібні різні види снарядів у великій кількості

Українські військові відчувають на фронті постійний снарядний голод — у ворога запаси значно більші, ніж ті, які має Україна. Наша країна використовує снаряди із різних джерел.

Снаряди для України частково виробляються у США. На заводі у Скрентоні в Пенсільванії виробляють корпуси та розчищають все більше цехів, оскільки війна за визволення територій України потребує дедалі більше снарядів для артилерії.

Із заводу в Пенсільванії болванки вирушають до Айови, де в них закладається смертоносна начинка. Після цього вони проходять тестування і здебільшого вирушають до України.

Однак не лише зі США прибувають снаряди для війни проти росії. В Україні також було помічено боєприпаси, вироблені в Азербайджані. Мова про 120-мм мінометні міни 40М11 HE-frag, виготовлені у 2022 році. Відомо, що абревіатура HE-frag означає осколково-фугасний снаряд. Залежно від міномета, що використовується, снаряд може летіти в ціль на відстань в 7 км. Сумісний зі 120-мм мінометами М-38, М-43, 2Б11 та 2С12 та інших. Призначений для ураження живої сили, неброньованої техніки та укриттів.

Снаряди 120-мм для мінометів

Раніше "Телеграф" розповідав, що США передає Україні не лише свіжовиготовлені снаряди, а й свої запаси в інших країнах. Зокрема – із Ізраїлю. Повідомлялося також про постачання необхідного калібру снарядів з Пакистану, спеціальних боєприпасів з Туреччини та інших країн. Серед них і країни НАТО, багато видів озброєння було передано із Польщі.