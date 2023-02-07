Тактика жаб’ячих стрибків: комбриг відкрив хитрість вагнерівців під Бахмутом

Ні на Харківському, ні на Херсонському напрямі подібні методи росіянами не застосовувалися

Російські окупанти, зокрема, бійці ПВК "Вагнер", використовують на Бахмутському напрямку тактику "жаб’ячих стрибків", — йдуть у наступ дрібними групами, щоб українські військові шкодували витрачати на них боєприпаси.

Про це розповів командир 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, частина якої воює під Бахмутом, Олег Файдюк в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, спочатку російські військові йшли в наступ з великою кількістю людей і з технікою, але під час боїв за Соледар вагнерівці розробили тактику дії малими групами без техніки, щоби ЗСУ не стріляли по них артилерією.

"3-5 людей з лопатами йдуть "закопуватися", одразу до них підтягуються штурмові групи, і так вони потрохи сунуть уперед. Класичного наступу – колони, ротні, взводні на техніці – на нашій ділянці немає", — наголосив Файдюк.

Він пояснив, що подібна тактика "жаб’ячих стрибків" використовувалася у 2015-2017 роках, але після повномасштабного вторгнення 2022 року вперше задіялася саме на Бахмутському напрямку. На Херсонщині та Харківщині такого не спостерігалося.

"Якби вони йшли колоною, відкрив вогонь, знищив техніку – половину поранило, половина розбіглася. А три людини спіймати важко. Єдиний варіант – знайти місце, на яке їх підвозять і з якого вони цими малими групами розходяться", — розповів комбриг про складність знищення таких груп.

Як відомо, Бахмутський напрямок вже багато тижнів залишається, мабуть, найважчим на всій лінії фронту, — росія відправляє туди все більше гарматного м’яса, доки ЗСУ всіма силами продовжують тримати оборону.

Соледар та Бахмут на карті бойових дій 07.02.2023

Як повідомляв "Телеграф", втрати росії під Бахмутом пропорційні втратам у двох Чеченських війнах.