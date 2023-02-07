Тактика жаб’ячих стрибків: комбриг відкрив хитрість вагнерівців під Бахмутом
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Ні на Харківському, ні на Херсонському напрямі подібні методи росіянами не застосовувалися
Російські окупанти, зокрема, бійці ПВК "Вагнер", використовують на Бахмутському напрямку тактику "жаб’ячих стрибків", — йдуть у наступ дрібними групами, щоб українські військові шкодували витрачати на них боєприпаси.
Про це розповів командир 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, частина якої воює під Бахмутом, Олег Файдюк в інтерв’ю "Українській правді".
За його словами, спочатку російські військові йшли в наступ з великою кількістю людей і з технікою, але під час боїв за Соледар вагнерівці розробили тактику дії малими групами без техніки, щоби ЗСУ не стріляли по них артилерією.
"3-5 людей з лопатами йдуть "закопуватися", одразу до них підтягуються штурмові групи, і так вони потрохи сунуть уперед. Класичного наступу – колони, ротні, взводні на техніці – на нашій ділянці немає", — наголосив Файдюк.
Він пояснив, що подібна тактика "жаб’ячих стрибків" використовувалася у 2015-2017 роках, але після повномасштабного вторгнення 2022 року вперше задіялася саме на Бахмутському напрямку. На Херсонщині та Харківщині такого не спостерігалося.
"Якби вони йшли колоною, відкрив вогонь, знищив техніку – половину поранило, половина розбіглася. А три людини спіймати важко. Єдиний варіант – знайти місце, на яке їх підвозять і з якого вони цими малими групами розходяться", — розповів комбриг про складність знищення таких груп.
Як відомо, Бахмутський напрямок вже багато тижнів залишається, мабуть, найважчим на всій лінії фронту, — росія відправляє туди все більше гарматного м’яса, доки ЗСУ всіма силами продовжують тримати оборону.
Як повідомляв "Телеграф", втрати росії під Бахмутом пропорційні втратам у двох Чеченських війнах.