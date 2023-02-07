"Нам ніхто не забороняє": Данілов зробив лякаючу для росії заяву

Україна має зброю, яка здатна дістати до рф

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Україна може завдати ударів по росії на її власній території. Для цього, за словами політика, наша країна може використати зброю українського виробництва.

Так, в інтерв’ю CNN Данілов заявив, що нашій країні ніхто не забороняє знищувати цілі на території росії зброєю українського виробництва. При цьому на запитання, чи має Україна таку зброю, він відповів ствердно.

"Що стосується території росії, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи є у нас така зброя? Так, є", — заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Данілов.

Журналісти зазначають, що Західні країни заборонили Україні завдавати ударів по території росії зброєю, переданою цими країнами. Хоча під час війни постійно відбувалися незрозумілі вибухи на стратегічних об’єктах у росії. При цьому Україна ніколи привселюдно не визнавала відповідальності за ці удари.

Нагадаємо, що нещодавно в ОП анонсували удари по різних об’єктах на території росії.

Раніше ми писали про те, чи Україна отримає далекобійні ракети для ударів по росії.