Можуть досягти цілей, але є нюанс: експерт оцінив плани росіян щодо наступу на Лиман

Росіяни обмежені у своїх можливостях на полі бою

Окупанти, ймовірно, спробують розпочати наступ у бік Лимана (Донецька область), проте цей крок для них закінчиться нічим.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит"), коментуючи інформацію про атаку, що готується на цьому напрямку, і зосередження там російських військ.

Він зазначив, що в районі Сватове та Кремінної окупанти зібрали майже 9-тисячне угруповання, що є "досить серйозною концентрацією сил", яке навіть зможе досягти деяких цілей.

Водночас Коваленко зазначає, що ці успіхи матимуть тимчасове явище та виснажать наступальний ресурс, який міг би бути використаний в іншому місці.

Приміром він зазначив Вугледар, де російські морпіхи та спецназівці зазнали тяжких втрат, або під Авдіївку, де та ж доля спіткала бойовиків з Абхазії. Вони також могли бути використані в Бахмуті, який намагалися захопити цілу низку російських підрозділів, включаючи "вагнерівців", мобілізованих з ОРДЛО і навіть десантників.

Коваленко додав, що росіяни зараз дуже обмежені у можливостях та ресурсах.

"Ось і виникає питання, коли ти критично обмежений в ресурсі, але готуєш наступ по декількох напрямках, деякі з яких свідомо провальні, то чим ця вся авантюра для тебе може закінчитися в цілому, навіть там, де умовно на тебе може чекати ситуативний успіх?", — додав Коваленко.

Як повідомлялося раніше, напередодні західне видання FT оприлюднило інформацію про те, що росіяни готуються до масштабного наступу, яке, за його інформацією, може розпочатися в найближчі 10 днів.