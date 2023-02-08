Багато питань залишаються відкритими: генерал США оцінив можливість успіху російського наступу

Генерал США розповів про проблеми росіян

Очікуваний наступ росіян на Україну не приведе до значного результату, оскільки в окупантів залишається багато "відкритих питань".

Про це розповів колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв’ю політологу та військовослужбовцю ЗСУ Тарасу Березовцю.

"Навіть якщо їм вдалося залучити 200 чи 300 тисяч людей, питання логістики залишаються відкритими", — сказав він.

За його словами, також багато питань виникає до необхідного для настання обладнання та ланцюжків забезпечення. Все це, каже генерал, викликає у нього скепсис щодо успіхів наступу.

Водночас він наголосив, що роздмухуванням теми наступу росіяни хочуть, щоб світ понервував, а Україна не могла сфокусуватися на досягненні своїх цілей.

Ходжес додав, що найближчими місяцями росіяни використовуватимуть масу погано навчених солдатів, щоб продавити лінію оборони України. На це вказує на те, що зараз у них не залишилося достатньої кількості офіцерів та сержантів, які могли б повноцінно навчити новобранців.

Як повідомлялося раніше, напередодні західне видання FT оприлюднило інформацію про те, що росіяни готуються до масштабного наступу, яке, за його інформацією, може розпочатися найближчими днями.