Без компромісів: навіщо світу потрібна перемога України у війні

Чи є розвал росії питанням світового масштабу?

Повномасштабна війна росії проти України триває вже майже рік. Цей конфлікт зріс до світового масштабу, адже наслідки тероризму відобразилися не тільки в контексті нашої держави. Агресія росії вплинула на партнерські відносини між країнами, економічні процеси, громадську думку та довкілля. Західні аналітики та експерти почали приходити до розуміння того, яке значення для світу матиме саме наша перемога у боротьбі за свободу. Так, американський історик, професор Єльського університету, фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер опублікував цілий матеріал щодо цього.

Сьогодні "Телеграф" розповість, яку думку висловлюють іноземні аналітики та політичні діячі з приводу цінності нашої перемоги з погляду на глобальні проблеми.

Важливо покарати агресора та зупинити звірства

Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що перемога України в першу чергу потрібна для того, щоб зберегти міжнародний правопорядок. Його основа полягає в тому, що одна країна не може вторгнутися в іншу та анексувати її територію, як це прагне зробити росія. При цьому всьому порушуючи будь-які норми ведення війни.

"Вони мають бути покараними, бо російська окупація є геноцидом. Усюди, де українці відвойовують територію, вони рятують життя та відновлюють принцип, що люди мають право не бути закатованими, депортованими та вбитими", — каже професор.

Якщо переможе росія, це спровокує ланцюгову реакцію

Крім того, Тімоті Снайдер вважає, що перемога України знімає загрозу війни в Європі та навіть в Азії. Перемога України усуває негативні сценарії, роблячи неможливим ще один російський наступ на мирні країни.

Так, російські пропагандисти вже неодноразово заявляли, що Молдова може стати "наступною Україною". Ці ризики підтвердив і очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце в інтерв'ю TVR Moldova. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні.

"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні… Судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови", — сказав Мустяце.

Захистити мирний проєкт Європейського Союзу

Тімоті Снайдер також вважає, що поразка росії допомогла б відстояти мирний проєкт Євросоюзу. Війна світових агресорів спрямована не лише проти України, а й проти ідеї про те, що європейські держави можуть мирно співпрацювати. Якщо імперський проєкт візьме гору, інтеграція зазнає невдачі.

Зокрема президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що реалізувати мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною та лише перемагаючи путіна. Бо нарощування співпраці, подальша інтеграція України та ЄС – це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя.

"Уже минув майже рік, як Путін здійснив брутальне вторгнення в Україну. Цей рік показав виняткову єдність світової спільноти. Європа була поруч з Україною з першого дня, тому що ми знаємо: майбутнє нашого континенту пишеться в Україні. Ви б’єтеся не лише за себе, а за набагато більше – за майбутнє Європейського континенту", – заявила вона.

Боротьба з диктаторським режимом та епохою імперії

Повномасштабне вторгнення росії в Україну в першу чергу було спричинене прагненням росії домінувати над територіями пострадянського простору. Зокрема, шляхом шантажу ядерною зброєю.

"Поки росія веде імперські війни, вона перебуває в пастці репресивної внутрішньої політики. Це має бути остання війна, яка ведеться за колоніальною логікою. Але цей переломний момент досягається лише за умови програшу росії", — каже Снайдер.

Нагадати, що демократія є кращою системою та сформувати вільну суспільну думку

Україна зараз є прикладом нескореності для всього світу. Внаслідок російської агресії світова увага прикута до спричинених нею трагічних подій. Нищівний вплив російської пропаганди та злочинів відчувся у багатьох куточках планети.

Наш народ вкотре нагадав, що свобода насправді потрібна задля чогось, а тобто задля права бути людьми, якими ми хочемо бути в майбутньому, яке ми можемо допомогти сформувати. Таким чином, перемога України важлива з погляду захисту та відновлення цінностей демократії. Адже цей конфлікт розглядають як зіткнення авторитарних та демократичних режимів.

"Ризикуючи, щоб захистити свою демократію та свободу, вони нагадують нам, що кожен несе свій сенс та голос. Так, українці показують приклад самостійних рішень у виборі лідерів", — каже Снайдер.

Подолання економічної кризи

Що довше триватиме війна в Україні, то гіршою ставатиме фінансова ситуація в різних країнах. Так, багато країн відчули російсько-українську війну через підвищення цін на продовольство, паливо, комунальні послуги. Це зумовлено тим, що росія, напавши на Україну, зруйнувала глобальні торговельні ланцюжки.

Перший заступник Міністра аграрної політики Тарас Висоцький у блозі на Forbes зазначав, що у вирішенні ситуації зацікавлений весь світ, оскільки постачання пшениці з України – це понад 10% річного споживання пшениці для 15 країн світу. Для прикладу, це 28% потреб Індонезії, 21% — Бангладеша, а Єгипет імпортує майже 80% своєї пшениці з росії та України.

Окупанти руйнують екологію, що створює ризики у всьому світі

Забруднення родючих українських ґрунтів та повітря є проблемою глобального масштабу, оскільки це має наслідки для екології всієї планети. Через воєнні дії були знищені ліси, катастрофічно постраждали унікальні екосистеми природно-заповідних зон, а більше ніж 200 тисяч гектарів територій нафаршировані снарядами, мінами та уламками боєприпасів.

Влітку цього року комісар ЄС з навколишнього середовища заявляв, що у планах української реконструкції Захід має враховувати відновлення зруйнованих війною екосистем України. За його словами, екологічні втрати у війні "зростають щодня", а на відновлення екології можуть знадобитися "покоління".