"Це зрада": мер українського міста розповів про дії топ-СБУшника

Екс-глава СБУ Харківщини напередодні повномасштабної війни переконував усіх, що небезпеки немає

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про колишнього голову Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якого звільнили з посади у травні 2022 року, а у вересні затримали та оголосили підозру у держзраді.

Під час інтерв’ю з Тереховим журналісти ВВС зазначили, що сам Дудін відкидає звинувачення на свою адресу і запитали мера про те, чи вірить він у те, що голова обласного СБУ збирався захопити владу в області. У відповідь Терехов заявив, що "факти – річ уперта".

"Він не тільки збирався, він фактично це зробив. Насправді дивом і завдяки тому, що вчасно втрутився президент Володимир Зеленський, ця ситуація не відбулася. Він хотів захопити владу в області та у місті", — розповідає Терехов.

Також міський голова зазначив, що те, що Дудін робив раніше і робить досі, свідчать про "зраду" і згадав, як напередодні повномасштабного вторгнення росії на засіданні антитерористичного центру він усіх переконував, що нібито ніякої небезпеки немає і що російські війська не збираються нападати.

"Ми йому казали, що по кордону поставлені "Гради", Головне управління розвідки було дуже занепокоєне. А він говорив: ні, вони деморалізовані, вони п'ють, вони свої навчання вже давно проводять, нічого там не буде", — згадує Терехов і додає. що "якби ми були поінформовані 23 лютого, у нас було б хоча б 12 годин на підготовку, і не доводилося б потім мені разом з усіма комунальними службами будувати фортифікаційні споруди на ходу, коли вони вже наступали".

"Зрозуміло, що я відповідаю за місто, але ми б поставили кілька ешелонів фортифікацій і по кордону, і далі. Так, щось би встигли, щось би не встигли, але тоді лік ішов на години, на хвилини. І, звичайно, щастя, що встигли дуже багато зробити за той час, який у нас був вранці того дня", — каже Терехов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова харківської СБУ після звільнення вимагав від Зеленського доказів провини.