Зеленський пояснив, чому ЗСУ продовжують утримувати Бахмут

Якщо росіяни захоплять Бахмут, то зможуть спробувати прорвати оборону ЗСУ у будь-якому іншому населеному пункті

Незважаючи на те, що ворог намагається наступати, ВСУ не мають наміру здавати Бахмут. Президент України наголосив, що Сили оборони мають тримати свої позиції доти, доки Захід не передасть необхідне озброєння.

Про це президент України розповів в інтерв’ю "Le Figaro". Він нагадав, що бої за Бахмут тривають близько півроку, але ЗСУ не має наміру віддавати місто ворогові.

За словами Зеленського, ситуацію в Бахмуті слід оцінювати з погляду спецслужб та військових. Ворог намагається пробити оборону, але українські воїни не здаватимуть позиції — треба дочекатися західної зброї, щоби відкинути росіян подалі від міста.

До того ж сам Бахмут не має особливого стратегічного значення сьогодні — окупанти зруйнували населений пункт своїм регулярним артилерійським обстрілом. Але питання в тому, який населений пункт стане наступним, після падіння Бахмута.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання, що буде після Бахмута?", — підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що повторний наступ росіян уже йде. На сході України є кілька гарячих напрямків, на яких ворог намагається атакувати.