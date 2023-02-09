Втрати будуть нищівними: у ГУР розповіли, звідки росія може висадити десант

Ворога чекає смерть при спробах атаки

Російські окупанти, окрім наступу на сході України й активізації в Луганській області, можуть зважитися на проведення десантної операції на півдні або півночі України. Для них таке рішення було б самогубством.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він зазначив, що загроза є завжди, як з боку Білорусі, так і для Одеси при морському десанті.

Спікер розвідки зазначив, що такий десант буде швидко знищений при проникненні в Україну, і порівняв ситуацію із нищівними втратами росіян на початку вторгнення у Гостомельському аеропорту.

Нагадаємо, тактику висадки десанту росія використовує з часів Червоної армії у Другій світовій. У ворога є чотири напрямки для атаки, вважає генерал СБУ у відставці Віктор Ягун, і вони можуть користуватися спадщиною радянської доби і тиснути на них, щоб прорвати оборону і подивитися, де буде їм краще. Секретар РНБО Олексій Данілов напередодні також припустив, що ймовірними цілями наступу можуть стати Харківщина та Запоріжжя. Зазначимо, що у Луганській області ворог активізувався на Лиманському та Куп’янському напрямках. Останнє – схід Харківської області.