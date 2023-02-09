Ціною свого життя врятував побратимів: Зеленського просять нагородити воїна званням Героя України

Вдома у чоловіка залишилася дружина та двоє маленьких дітей

Українські військові роблять на фронті неможливі речі, борючись за кожний сантиметр рідної землі, нерідко вони прикривають своїх побратимів ціною власного життя. Такою виявилася сумна історія воїна зі Львівщини Василя Кордюка. Наразі українці просять президент Володимира Зеленського надати захиснику звання Героя України посмертно.

Василь Кордюк загинув поблизу села П’ятихатки Бериславського району. Якийсь час він вважався безвісти зниклим. Однак невдовзі стало відомо, що він таки не зміг вибратися з-під мінометного обстрілу. Перед цим воїн витягнув своїх поранених побратимів з автомобіля, а потім допоміг їм евакуюватися з поля бою. Він прикривав своїх товаришів, доки не отримав смертельного поранення.

На сайті президента України з’явилася петиція, в якій громадяни просять Зеленського нагородити загиблого воїна званням Героя України. На цей час пропозиція автора зібрала вже понад 20 тисяч голосів. Зазначимо, що для розгляду петиції необхідно зібрати 25 тисяч голосів.

Небагато з життя Василя Кордюка

Народився 15 червня 1989 року у місті Миколаїв Львівської області.

З перших днів повномасштабної війни став на захист батьківщини. У складі своєї бригади чоловік виконував бойові завдання на території Херсонської області.

На початку жовтня 2022 року бронеавтомобіль "Козак", у якому перебував Василь, потрапив під ворожий мінометний обстріл.

Після події якийсь час він вважався безвісти зниклим, але згодом стало відомо, що він загинув.

Удома у Кордюка залишилися дружина та двоє дітей, передає видання "Високий Замок".

"Коли чоловік пішов служити, син уже тоді дуже пишався батьком і всім казав, що його тато герой. Але коли чоловік загинув, я Дімі все чесно розповіла: батько загинув, рятуючи хлопців. всі знали, який у нього був тато", — сказала дружина загиблого Ольга.

Восьмирічний син Василя Діма у листі до святого Миколая попросив, щоб війна закінчилася, а його тато отримав звання Героя України.

Лист сина Василя Кордюка. Фото — Високий Замок

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Соледар загинув український військовий Віталій Мудрак. У березні бійцю мало виповнитися 24 роки.