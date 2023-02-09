У ЄС засмутили заявою щодо літаків та обіцянок Зеленському

Країни ЄС поки що не можуть схвалити передачу Україні бойових літаків

Незважаючи на те, що в США змінили свою думку щодо передачі Україні бойових літаків, поки такої допомоги не буде. Після візиту Володимира Зеленського до Європи, жодна з країн поки що не дала остаточного схвалення.

Про це повідомляє Вloomberg із посиланням на заяву представника Єврокомісії. Український президент звернувся до світових лідерів та попросив надати Україні винищувачі для відбиття російського вторгнення.

За інформацією джерела, європейські лідери дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що готові збільшувати обсяги військової допомоги Україні. Але ніхто з них не взяв на себе зобов’язання передати винищувачі Силам оборони.

Також очікувалося, що український президент зустрінеться із невеликими групами європейських лідерів перед своїм від’їздом у четвер. Кожна зустріч має тривати не більше півгодини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що утримує Захід від постачання літаків Україні. У союзників є психологічний бар’єр, який ті поки що не можуть подолати.