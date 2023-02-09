ЗСУ розгромили батальйон татар в Україні: окупанти не забирають тіла з поля бою

Тіла вбитих татар продовжують лежати на полі бою

Татарський батальйон "Алга" після невдалого наступу на позиції ЗСУ 6 лютого втратив кілька десятків військових. Точна кількість загиблих невідома, оскільки тіла продовжують лежати на полях і їх ніхто не забирає.

Про це розповів журналіст Денис Казанський. За його словами, російські командири спеціально кинули татарських військових на забій.

"Алга" — це батальйон із Татарстану, який воював в Україні під керівництвом російських командирів. 6 лютого окупанти наказали татарам штурмувати позиції ЗСУ, але під час бою батальйон зазнав сильних втрат. Йдеться про мінімум 30 загиблих та величезну кількість поранених. Цю інформацію розповсюдили у російських пабликах — під постами коментатори засумнівалися про втрати. У мережу потрапили фото поля з розбитими танками та БМП, а навколо них лежала велика кількість тіл загиблих окупантів.

"Алга" — це батальйон із Татарстану. Тобто російські командири спеціально кинули на забій у свідомо провальну атаку тих, кого не шкода. Бурят, тувинців, мобиків із Донбасу гнали до м’ясорубки з перших днів, тепер ось погнали на м’ясо татар. І найдивовижніше, що татари на це покірно погоджуються. Здавалося б, навіщо татарину їхати та безглуздо вмирати в Україні за ідеї упоротих російських нацистів, які самі зневажають татар? А вони їдуть. І вмирають. Замість того, щоб у себе в Татарстані виходити на вулиці та протестувати проти цього тупого винищення свого народу", — написав журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розвідка Японії дізналася, скільки російських генералів загинули в Україні. Ця цифра стане справжнім ударом по бойовому духу окупантів.