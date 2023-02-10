Ракет "на вітер" не викидаємо: у Пентагоні пояснили, чому діляться з ЗСУ даними для ударів по ворогові

Американці демонструють прагматичний підхід до використання дорогого озброєння

Українські військові завдають точних ударів по окупантам, оскільки використовують дані, які представлені або підтверджені представниками Пентагону.

При цьому йдеться про переважну більшість ударів із використанням ракетних систем, говориться у статті у виданні Washington Post.

"Українські сили майже ніколи не використовують передані США та союзниками ракетні комплекси без конкретних координат, наданих американськими військовослужбовцями з однієї з баз у Європі ", — пише автор статті.

При цьому цей процес має цілком логічне пояснення: американці дбайливо ставляться до власних боєприпасів, які передали Україні, і хочуть, щоб боєкомплекти були використані з найбільшою ефективністю.

Водночас у Пентагоні не обмежують ЗСУ у виборі мети – українці самі вирішують, по яких об’єктах завдати удару.

"Ми давно визнали, що ділимося розвідданими з Україною, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і згодом ми оптимізували процес обміну інформацією. Українці несуть відповідальність за пошук цілей, визначення їхньої пріоритетності, і приймають рішення, які з них атакувати", – цитує видання заяву представника Пентагону генерала Патріка Райдера.

Водночас у деяких випадках американські військові не завжди надають запитані координати – тоді українські воїни не завдають удару по вказаним об’єктам, щоб не стріляти "наосліп".

Нагадаємо, що США готують для України пакет допомоги на суму 2,2 млрд. доларів. До нього увійдуть навіть далекобійні ракети з радіусом поразки до 150 кілометрів.