На Донбасі неспокійно, Запоріжжя опинилося під ворожим вогнем: актуальні карти боїв

Відволікати увагу від своїх маневрів на фронті росіяни традиційно намагаються масованими обстрілами

Попередню добу, 9 лютого, російські окупанти завершили із намаганнями прорвати українську оборону на Луганщині. Поки що це їм не вдається, хоча наступальний тиск на лінії Сватове-Кремінна — чи не найбільший. І це — попри наявність проблем із "вагнерівцями", яких тут найчастіше використовують у якості гарматного м'яса десятками і сотнями осіб.

Детальніше про це повідомили у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (США). Як зазначають аналітики, серйозні бойові дії також тривають у Донецькій області, де зокрема "гаряче" поблизу самого Донецька, Авдіївки і, звісно ж, Бахмута.

Свої спроби прорватися на фронті ворог намагається прикривати черговими масованими атаками. Запускається тактична авіація, створюючи обманні ситуації, коли вся Україна "червоніє" від сигналів тривог, а насправді нічого не відбувається. При цьому все ж деякі із регіонів зрештою потрапляють під вогонь противника, як, зокрема, Запоріжжя. Однак про все по порядку.

Карта боїв в Україні 10 лютого

Схід України

Як уже зазначалося, вельми серйозною є ситуація на Луганщині, зокрема лінії Сватове-Кремінна. Попри весь тиск окупантів ЗСУ вдалося відбити атаки під Стельмахівкою та Білогорівкою. Продовжуються бої поблизу населених пунктів Шепілове та Діброва, що в кількох кілометрах від Кремінної. Досить розширеної інформації ISW тимчасово не подає, однак підкреслює, що вважає Луганську область одним із пріоритетів російської армії на найближчий час.

Карта боїв на сході України 10 лютого

На Донеччині тим часом українські захисники теж продовжують тримати оборону. Зокрема, гаряче під Бахмутом, де ворожа артилерія майже не вщухає цілодобово. За попередню добу, згідно повідомлень Генштабу, наші військові відбили ворожі атаки поблизу Вимок, Федорівки, Красної Гори, Парасковіївки, Часового Яру та Іванівського. Також навалу ворога вдалося зупинити на підступах до самого Бахмута.

Не виключено, що росіяни на цьому напрямку могли спробувати змінити тактику, а саме зосередитися на перекритті шляхів сполучення військових із "великим світом". Задля цього вони можуть максимально тиснути вздовж автошляхів Бахмут — Слов'янськ та Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут.

Карта боїв на Донбасі 10 лютого

Обмежені наземні удари армія рф нанесла за попередню добу в районі Авдіївки та Донецька. Бої точилися в районі Новокалинового, Водяного, Веселого, Мар'їнки, Красногорівки та Первомайського. Росіяни намагаються прорватися, однак ЗСУ вдало відбивають їхні атаки.

Крім того неспокійно і на заході Донеччини. За попередню добу окупанти спробували взяти штурмом Богоявленку та Пречистівку, однак зазнали невдачі. При цьому тривають серйозні сутички під Вугледаром, хоча ЗСУ й успішно розбивають цілі групи ворога на цьому напрямку.

Південь України

Напередодні росіяни вдарили по окремих пунктах Запорізької області, намагаючись тим самим прикрити спробу штурму. Однак попід Новоандріївкою, яка стала ціллю загарбників, росіяни зазнали нищівної поразки. Тривали обміни артилерійським вогнем під Гуляйполем, також під обстрілом лишалися частина Дніпропетровщини та Херсонщини. Серйозні удари були нанесені зокрема по Херсону та Нікополю.

Карта боїв на Херсонщині 10 лютого

Карта боїв у Запорізькій області 10 лютого

Про додаткові пересування ЗСУ на південному напрямку фронту ISW все ще не інформує, визначаючи його як один із пріоритетних для майбутнього контрнаступу української армії.

Варто окремо додати, що ймовірність вторгнення ворожих військ з території Білорусі американські аналітики й досі оцінюють як низьку. При цьому зазначають, що окремі білоруські підрозділи продовжують вести із росіянами додаткові навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що минулої ночі росіяни "щедро" атакували крилатими ракетами одразу кілька українських регіонів. Де саме лунали вибухи, читайте в нашому матеріалі.

Крім цього ми інформували, у чому українська влада не погоджується із західними експертами щодо боїв за Бахмут. Відповідь озвучив президент Володимир Зеленський.