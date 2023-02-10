Руйнування серйозні: з'явилися нові деталі нічної атаки на Україну

Росіяни застосовували не лише крилаті ракети, а й "шахеди", а також артилерію

У ніч на 10 лютого російські окупанти вкотре продовжили тероризувати мирне населення України, атакувавши одразу кілька регіонів. Під прицілом ракет, безпілотників та артилерії опинилися Дніпропетровська, Запорізька, Хмельницька та Харківська області. На ранок представники місцевого самоврядування повідомили перші подробиці нічної атаки.

Однією із перших "цілей" російських територистів стала Дніпропетровщина. Як зазначив очільник ОВА Сергій Лисак, місцеві сили протиповітряної оборони змогли вистояти перед навалою "шахедів". Кожна із бойових "пташок" ворога була успішно знешкоджена, перш ніж дістатися до цілі.

Однак цього росіянам здалося мало, тож відбулася ще й ракетна атака. На жаль, у Криворізькому районі постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури. 46-річний працівник отримав поранення, йому вже надана вся необхідна допомога. Лікування чоловік погодився проходити вдома. Наслідки ж влучання наразі намагаються ліквідувати.

Також уламки ракети викликали пожежу у двоповерховому будинку в Піщанській ОТГ. На щастя, ніхто не постраждав. За даними очільника обласної ради Миколи Лукашука, опинилася під ворожим вогнем цієї ночі й Покровська громада. Поки про постраждалих невідомо, територію ще дообстежують.

Вельми "гаряче" вночі було у Запоріжжі. Всього за годину в обласному центрі зафіксували одразу 17 прильотів. За даними секретаря міськради Андрія Куртєва, це найбільша кількість за час усієї повномасштабної війни. Звісно ж, першочерговими цілями було обрано енергетичну інфраструктуру. Дані щодо руйнувань та постраждалих поки уточнюються.

Критичній інфраструктурі дісталося і на Харківщині. Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, за ніч в області пролунало близько 10 вибухів, деякі райони мають серйозні проблеми із енергопостачанням. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків, інші дані, в тому числі щодо можливих жертв, ще не надходили.

Також під ворожий вогонь потрапила і Хмельницька область. За даними голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, близько четвертої ранку росіяни вдарили "шахедами" по критичній інфраструктурі в Шепетівському районі. Зайнялася серйозна пожежа, яку вже до восьмої ранку успішно загасили. Постраждалих, на щастя, немає.

Так виглядала пожежа на місці прильоту у Хмельницькій області

Раніше "Телеграф" розповідав деталі вибуху, що стався в одному із районів Києва напередодні. На щастя, він не був пов'язаний із атаками російської армії.

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