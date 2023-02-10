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"Поки летять ракети...": Кім жорстко потролив росіян під час масованого обстрілу (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Сьогодні рф здійснила ще один масований обстріл мирних українських міст Новина оновлена 10 лютого 2023, 11:34
Сьогодні рф здійснила ще один масований обстріл мирних українських міст. Фото suspilne.media

Кім не упустив можливості посміятися з окупаційної російської армії

Поки країна-агресор вкотре намагається своїми ракетами і дронами знищити критичну інфраструктуру і мирне населення України, наші громадяни продовжують жити нормальне життя. Зокрема, навіть під час масового ракетного обстрілу, який ворог здійснив у п'ятницю, 10 лютого, комунальники міста Миколаєва займаються ремонтом автомобільних доріг.

Про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім саркастично повідомив у своєму Telegram, оприлюднивши фото- та відеопідтвердження того, що дорожники й справді зайняті залатуванням ям у місцях пошкоджень.

Фото з Миколаєва - ямковий ремонт доріг
Під час ракетного обстрілу з боку росії у Миколаєві ремонтують дороги

"Поки летять ракети, ми латаємо дороги", — написав він.

Раніше "Телеграф" показав, як тисячі жителів української столиці, спільно зі своїми дітьми та навіть домашніми улюбленцями ховаються від масованого ракетного удару з боку росії у київському метро.

Також нагадаємо, що у Києві уламки збитої силами протиповітряної оборони російської ракети впали на житловий будинок. За словами міського голови Віталія Кличко, вони пошкодили автомобіль і дах одного з приватних будинків, розташованих у Голосіївському районі.

Теги:
#Миколаїв #Росія #Війна #Ремонт доріг #Ракетний удар