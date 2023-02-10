Повторний наступ росії: у Зеленського розповіли, яким він буде та чи чекати на перемогу до літа

Веніславський не розділяє позитивні прогнози щодо завершення війни до літа 2023 року

росія не здатна здійснити повторний широкомасштабний наступ у всіх напрямках, як те було у лютому 2022 року. У ворога немає достатньої кількості збройних формувань, які здатні досягнути своєї мети.

Про це у новому інтерв'ю для видання "РБК-Україна" розповів народний депутат від "Слуги народу" та представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський, який виключає ймовірність широкомасштабної наступальної операції росіян у всіх напрямках.

За його словами, під час повномасштабного наступу, який росія здійснила 24 лютого, Україна мала близько 256 тисяч воїнів, яких зараз вже чи не втричі більше.

"Це дуже потужна сила. І навіть незважаючи на те, що у нас тоді були війська, втричі менші, ворогові не вдалося досягти своєї мети. Ми їх відкинули із наших земель. Те, що вони зараз нагромадять такі сили, які дозволять їм широкомасштабно наступати з усіх боків – практично неймовірно", — пояснив він.

З іншого боку, зазначає Веніславський, для російського диктатора володимира путіна наразі вкрай важливо продемонструвати те, що він хоча б чого та досяг у цій війні. Станом на сьогоднішній день спостерігається досить висока концентрація сил ворога на Луганському та Донецькому напрямках. Зараз там точаться найкривавіші бої, а саме під Авдіївкою, Бахмутом, Вугледаром і Кремінною.

Нардеп запевняє, що недооцінювати агресора точно не варто, адже росія має потужні ресурси, серед яких і мобілізаційний.

"Я особисто очікую, що початок їхньої наступальної операції буде протягом тижня – максимум двох. Основний удар, як я бачу зараз, буде у Донецькій та Луганській областях. Можливо, другий напрямок, який, на мою думку, буде відволікаючим – це буде Південь. І гіпотетичний напрямок – це може бути Північний схід, наприклад, Сумська область…", — додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо ймовірності просування окупаційної армії до кордонів Сумської та Чернігівської областей війська, аби створити видимість якогось наступу, то Веніславський заявляє, що на цих напрямках дійсно можуть здійснити певні відволікаючі маневри, однак зараз точної інформації про те, що там у ворога є якісь потужні сили і засоби, немає.

Що стосується прогнозів щодо ймовірного закінчення війни в Україні до літа, то Веніславський вважає їх "надмірним оптимізмом".

"… ймовірність того, що ми закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм від Кирила Олексійовича (Буданов — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України — ред.)", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку відставного генерала СБУ Віктора Ягуна, окупанти можуть готувати наступ на чотирьох напрямках.