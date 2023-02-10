Наслідки удару по Україні озвучили в Міненерго: найскладніше у трьох областях

В результаті чергового масованого ракетного удару з боку росії було пошкоджено кілька об‘єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури у шести регіонах України. Наразі найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи наслідки чергової масованої ракетної та дронової атаки ворога. За його словами, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.

Станом на сьогоднішній день в багатьох регіонах вимушено поновили аварійні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація на Запоріжжі, Харківщині та Хмельниччині.

"Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання", — пояснив Галущенко.

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