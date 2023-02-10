Новий удар по Україні: названо кількість ракет, які випустила росія

ППО вдалося збити більшу частину ракет

Російські окупанти під час масованої атаки по українським містам, яку вони здійснили 10 лютого, випустили 71 ракету. Більшість із них вдалося знищити.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України було знищено 61 крилату ракету із загальної кількості та п’ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 і Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. З кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу "Калібр"", — йдеться у повідомленні.

Станом на 11:30 загарбники здійснили 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр", з урахуванням нічної атаки.

Зазначимо, що за словами мера Києва Віталія Кличка, над столицею сьогодні було збито десять ракет. Голова Одеської ОВА Максим Марченко передає, що над областю було збито 13 ракет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про те, що російські крилаті ракети перетнули повітряний простір Румунії. Незабаром його заяву прокоментували у Міністерстві оборони Румунії.