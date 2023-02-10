Російські ракети таки пролітали над Румунією: Україна має докази

Україна може надати необхідні дані

Хоча Румунія поки не підтверджує, що російська ракета перетнула її повітряний простір, даний факт реально має місце бути і у ЗСУ готові надати необхідні докази.

Як передає "Інтерфакс-Україна", за словами спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, Україна має радіолокаційні дані, що підтверджують проліт випущених російськими окупантами ракет у повітряному просторі Румунії. Він зазначив, що українська сторона може надати наявну в неї інформацію.

"Ми можемо обговорювати достовірність інформації. Є радіолокаційні дані, засоби об'єктивного контролю. Безумовно, країни-члени НАТО також спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали, які це підтверджуватимуть (проліт ракети над повітряною територією Румунії – Ред.). Я думаю, що буде надано певні матеріали з тих систем, із радарів, де були помічені ці ракети", — передає агентство слова Ігната.

Також спікер додав, що йдеться про дві російські ракети "Калібр".

"Ми дочекаємося все-таки того, що буде надано матеріали, де саме пролітала ця ракета, одна чи більше. У нас дані: радіолокаційно спостерігалися саме дві ракети "Калібр", — сказав Ігнат, додавши, що росія так робить не вперше і, зокрема, територію сусідньої Молдови вже використовували щонайменше тричі, щоб завдавати ударів по західних та центральних областях України, а "цього разу це вже інша держава".

"Окупанти намагаються у такий спосіб провокувати, запускаючи ракети на самому кордоні з країнами-членами НАТО. Я маю на увазі і Польщу, коли з Білорусі ракети атакують. Для чого це роблять? Очевидно, для чого: працюватиме система протиповітряної оборони українська, ми себе захищатимемо у будь-якому разі, наших людей, об'єкти критичної інфраструктури, і уламки (можуть падати на території іншої держави – Ред.). Є в цьому загроза. Противник про це знає і, напевно, використовує це для таких провокацій", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що 10 лютого під час чергової російської ракетної атаки головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські ракети пролетіли над Румунією. Міністерство оборони Румунії не підтверджує цю інформацію.

"Інформація про російську ракету, яка мала пролетіти над повітряним простором Румунії, не підтверджується", — повідомили журналістам у Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наслідки удару по Україні озвучили до Міненерго.