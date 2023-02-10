Цифра вражає: Генштаб ЗСУ уточнив кількість ракет, випущених ворогом по Україні

Окупанти випустили 71 крилату ракету та 29 зенітних керованих ракет С-300

Під час чергового масованого ракетного обстрілу України 10 лютого росія випустила понад сотню ракет. Силам ППО вдалося збити 61 повітряну ціль.

Про це розповіли у Генштабі України. Метою була цивільна інфраструктура, зокрема, об’єкти енергосистеми.

Так, окупанти застосували 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного та морського базування різних калібрів. Сили ППО змогли збити 61 крилату ракету, не давши їм долетіти до мети. Загалом росіяни завдали 12 авіаційних ударів, два з яких були із застосуванням іранських дронів-камікадзе "Шахед-136". Крім того, загарбники понад 20 разів обстрілювали територію України із РСЗВ.

Сили оборони України за добу 12 разів авіацією вдаряли по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів і двічі по позиціях зенітних ракетних систем. А ракетно-артилерійські війська України вразили 2 райони, в яких росіяни зосередили свій особовий склад, склади БК, а також позиції зенітного ракетного комплексу та ще 2 важливі об’єкти ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наступні російські атаки можуть розвиватися за двома сценаріями. Запаси крилатих ракет в окупантів закінчуються.