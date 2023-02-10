"Дуже важливий пункт для росіян": де на Донбасі зменшиться напруження

Під Вугледаром знищені найкращі підрозділи російського спецназу та найманців

Вугледар є важливим населеним пунктом для росіян. На захоплення міста із населенням лише 14 тисяч вони кинули багато сил та найкращі свої підрозділи. Проте, місто й досі стоїть під українськи прапором.

Військовий оглядач, блогер, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що найближчим часом напружені бої будуть точитися на інших напрамках. Проте, росіяни все ще мають шанси захопити Вугледар.

За словами Коваленко, росія розпочала штурм Вугледару ще у серпні 2022 року. Окупанти кинули туди найкращі підрозділи морської піхоти (155 та 40 окремі бригади Тихоокеанського флоту) за підтримки російського спецназу та донецьких бойовиків.

Ці сили не смогли взяти місто, тому на їхне підкріплення відправили бійців 136-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр), резервні батальйони 36-ї і 37-ї ОМСБр та найманців із ПВК "Патріот". Це також не допомогло росіянам — Сили оборони України розгромили ворога вщент під містом, в якому до війни проживало близько 14 тісяч осіб.

Окупанти за півроку спроб захопити Вугледар лише витратили боєздатність майже всіх своїх підрозділів. Особовий склад було деморалізовано та знищено, а техніку — розбито. Проте у ворога ще є шанси захопити місто.

"Що вони зараз можуть зробити? Щоб реалізувати якісь нові наступальні дії, для цього їм потрібно робити або ротацію, або підвозити підкріплення безпосередньо в зону бойових дій. Тому на мій погляд найближчим часом біля Вугледара все ж таки буде зменшення напруги. Хоча для росіян це дуже важливий населений пункт", — каже Олександр Коваленко.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ розгромили батальйон татар в Україні, який російське керівництво навмисно кинуло до м'ясорубки. Кількість загиблих кілька десятків, а поранених ще більше.