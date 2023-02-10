"Критично важливе для росіян": NYT назвала місто, куди мають вдарити ЗСУ (мапа)

Окупанти стягують сили на південний напрямок, але не знаю, звідки саме чекати контрнаступу ЗСУ

Сили оборони України мають обмежені перспективи просування вперед на сході країни. Все через те, що окупанти вже розпочали свій повторний наступ. Тому для стримування темпів просування окупантів українська армія атакує в іншому місці.

Про це повідомляє The New York Times. На думку закордонних ЗМІ, Україні зараз дуже важливо не втрачати живої сили та техніки на тлі того, як росія поступово зміцнює окуповані частини Донецької та Луганської областей.

Українській армії невигідно вступати в запеклі битви на Донбасі — це призведе до втрати ресурсів і не допоможе звільнити захоплені землі. Наразі триває підготовка кількох тисяч бійців ЗСУ за кордоном для роботи на нових видах бронетехніки — танках та БМП.

Західні аналітики та військові експерти вважають, що Україні найкраще розпочати контрнаступ на півдні країни. Наприклад, більшість окупованої Запорізької області може прострілюватися ракетами HIMARS. Побоюючись атаки України на цьому напрямі, росіяни перемістили склади БК та командні центри далі від лінії фронту.

Найбільш очікувана та очевидна мета українського контрнаступу – це Мелітополь. Місто розташоване між двома автострадами і критично важливою залізницею для російських військ. Якщо Сили оборони України зможуть прорвати оборону росіян та розділити їхні війська, це послабить позиції окупантів у Херсонській області. Вони будуть відрізані від підвезення боєприпасів та підкріплення з росії по суші. Єдиний варіант — це допомога з Криму, який потрапляє у зону досяжності українських високоточних ракет.

Разом з тим, аналітики запевняють, що контрнаступ на півдні не буде легко операцією, оскільки окупанти зміцнили всю лінію фронту фортифікаційними спорудами та пастками. У росії теж розуміють, що такий варіант цілком можливий і готуються хвилі — все більше військ перекидають на південний напрямок.

"Ми бачимо, що навколо Мелітополя і в Криму накопичується якась техніка, але наблизити її не можуть. Вони хотіли б, але наші сили не дають їм шансу", — сказала Наталія Гуменюк виданню.

ЗСУ навмисно підтримують напругу на Мелітопольському напрямі. Ворог не знає, звідки саме може початися наступ української армії — це стане для нього сюрпризом та несподіванкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський дав прогноз після закінчення війни. Наступ росіян по всіх напрямках обернеться невдачею для путіна.