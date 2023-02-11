Війна — день 353: росіяни намагаються прорватися на Луганщині і тиснуть на Бахмут

Оперативно про головне 11 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 353 дні. Окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони на Луганщині і не припиняють спроб захопити Бахмут, а разом з тим продовжують ракетний терор, намагаючись вивести з ладу енергосистему нашої країни. Однак бійці ЗСУ стійко тримають оборону, позбавляючи росіян наступальних можливостей, знищуючи бойову техніку та сотні окупантів. При цьому в керівництві України не вважають, що повторний масовий наступ якось вплине на розв'язку війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:30 Сили ППО на півдні за три години збили понад десять дронів-камікадзе.

01:00 В Україні майже закінчилися боєприпаси – заступник голови ОП Жовква.

00:00 Словаччина готова розпочати обговорення про передачу винищувачів МіГ-29 Україні, заявив прем’єр-міністр країни Едуард Хегер.

Інформація за 8 лютого доступна у зведенні: Війна — день 350: окупанти тиснуть на Бахмут і стягують війська до Лиману

З даними за 9 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 351: окупанти посилюють тиск на ЗСУ на Донбасі та готуються до нового наступу

Про те, що відбувалося 10 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 352: окупанти завдають ударів, ЗСУ б’ють по тилах.