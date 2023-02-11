Де вночі атакували окупанти і коли чекати на "Леопарди": топ новин ночі, які ви могли проспати

Зібрали для вас основні новини, аби ви були поінформовані про найголовніше

Допоки США готують Україні новий пакет військової допомоги, світ не стоїть на місці. Події продовжують відбуватися навіть у нічний час — що може впливати на наше сприйняття інформації. Саме тому "Телеграф" підготував підбірку найважливіших нічних новин, аби ви нічого не пропустили, допоки відпочивали.

Нічні атаки

Минула ніч стала продовженням не менш напруженого дня, сповненого російськими повітряними атаками. До опівночі окупанти намагалися розвідати місцезнаходження систем ППО у кількох областях. За повідомленням повітряного командування "Південь", лише над Одеською, Миколаївською та Херсонською областями було збито 11 безпілотників Shahed-136 — 4, 5 та 2 відповідно. Також повідомлялося про роботу засобів ППО на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині.

Після опівночі ж росіяни вирішили використати іншу зброю, націлившись на Одесу та область крилатими ракетами морського базування. Інформації про прильоти не було, тож, очевидно, наші захисники вдало ліквідували й цю ціль.

Серйозну відповідь окупанти отримали від наших захисників на Мелітопольському напрямку – тимчасово окуповане місто чуло низку вибухів, що свідчила про роботу по військових об’єктах армії рф.

Україна перевертає історію

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, нині українці переписують останні триста років історії, залишаючи росію в минулому.

"Якщо до цього росія як імперія визначала долю України від Європи, то тепер Україна як частина Європи буде визначати долю російської імперії, — зазначив він у своєму відеозверненні в Instagram. – По суті, триста років історії перевернуться догори дригом".

При цьому дипломат зазначив, що представляє свою особисту думку, а не офіційну позицію держави.

Що задумали російські окупанти

За інформацією координатора Ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, у рф планують відновити наступ уже у весняний період. Зиму, за даними аналітиків, росіяни використовують для того, щоб поповнити армію новими людьми і технікою.

При цьому ворог продовжує вести на Донбасі окремі наступальні операції, демонструючи свою активність. Кірбі певен, що після покращення погодних умов бої можуть стати "жорстокішими".

путін програв "енергетичну війну"

Кремлівський диктатор володимир путін прорахувався щодо поведінки Європи взимку без російського газу. За словами трейдера П’єра Андюрана, колишні клієнти рф не замерзли без московських енергоносіїв, а найгірший момент енергокризи вже позаду.

Такі висновки він робить, виходячи із вартості мегват-години, яка наприкінці літа дорівнювала близько 300 євро, майже вдесятеро перевищуючи попередні показники. Зараз же ціна впала до 50 євро/Мвт-год, що є "більш прийнятним для європейських економік".

Чекаємо на "Леопарди" у березні

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що танки Leopard 2, які необхідні ЗСУ, прибудуть до України вже до кінця першого весняного березня. При цьому політик наголосив, що такі терміни – "вельми складні", хоча Захід і докладає всіх зусиль, аби вкластися у них.

Мова йде про перші 80 одиниць техніки, які Києву має презентувати саме Німеччина.

Детальніше про події дня можете дізнатися у нашому текстовому онлайні: Війна — день 353: росіяни намагаються прорватися на Луганщині і тиснуть на Бахмут